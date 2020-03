Dans un communiqué de presse publié le 18 mars, Apple a annoncé la sortie de son nouvel iPad Pro. Il sera plus puissant et pourra être équipé avec le tout nouveau Magic Keyboard, avec des touches rétro-éclairées, un trackpad et une charnière qui permet de positionner l’iPad Pro comme vous le souhaitez.

Un nouvel iPad vraiment très pro

Non il n’est pas encore question d’un iPad pliable. D’un point de vue design, ce nouveau modèle ressemble à la dernière version. Ce n’est clairement pas sur ce point qu’Apple a voulu insister. Vous pourrez choisir entre un écran de 11 pouces et un écran de 12,9 pouces. Ce nouvel iPad sera vraisemblablement très puissant.

Il est équipé d’un système A12Z Bionic à huit cœurs sur puce alors que la version précédente était équipée d’un système A12X Bionic. Selon le constructeur, c’est l’iPad le plus puissant jamais créé à ce jour, ce qui n’est pas très étonnant, et il serait “plus rapide que la plupart des PC actuels“.

L’appareil photo de ce nouveau modèle a été amélioré. Le nouvel iPad Pro est doté d’un capteur d’appareil ultra-large de 10 mégapixels ainsi que d’un capteur LIDAR. Idéal pour les applications qui utilisent la réalité augmentée.

Apple promet également un son de “qualité studio”. Comme c’est le cas sur l’iPhone 11 Pro, le Wi-Fi devrait être un peu plus rapide. L’architecture thermique de ce nouveau modèle a aussi été améliorée, ce qui va vous permettre d’exécuter ds tâches “lourdes”, plus longtemps, en atteignant des performances maximales.

Le bonus de ce nouveau modèle, c’est le clavier qui l’accompagne. En effet, avec ce Magic Keyboard dernière génération, le nouvel iPad Pro devient un véritable outil de travail et plus seulement un gadget qu’on emmène en vacances. De nouvelles fonctionnalités seront proposées au moment du lancement d’iOS 14, cet automne.

Ce nouveau modèle pourrait-il remplacer le MacBook Pro ?

Le nouveau trackpad prend en charge les mouvements de doigts qui vous permettent de passer d’une application à l’autre, d’ouvrir votre board d’applications ou encore les gestes qui vous permettent d’ouvrir le Centre de contrôle. C’est un signal fort qu’envoie Apple avec la sortie de ce nouvel iPad Pro. Les usages entre le MacBook Pro et l’iPad Pro se resserrent.

En effet, de plus en plus d’applications sont disponibles sur iPad. C’est notamment le cas de Filma, une application pour facilement éditer vos vidéos sur iPad. On pense également à Fresco, l’application de dessin d’Adobe, spécialement dédiée à l’iPad. Fresco utilise Sensei, une intelligence artificielle qui permet à ses utilisateurs de “retrouver la sensation d’une expérience réaliste de peinture et de dessin” d’après Adobe.

L’iPad Pro est déjà disponible à la commande. Voici les tarifs : l’iPad Pro 11 pouces est à 899 euros et le 12,9 pouces à 1 119 euros (en 128 Go). Il faudra compter 219 euros supplémentaires si vous souhaitez utiliser ce fameux Magic Keyboard.