Le mercredi 17 juin 2020, Twitter a annoncé dans un article de blog le lancement d’une nouvelle fonctionnalité. Celle-ci permettra aux utilisateurs d’enregistrer et de partager des clips audio. L’entreprise a vu dans cette nouvelle fonctionnalité un moyen d’humaniser les publications. Twitter a sélectionné quelques utilisateurs pour tester la version de démonstration. La durée maximale des publications audio est de 140 secondes.

Message audio de Twitter : pour une expérience plus humaine

Sur iOS il est déjà possible de diffuser un message audio de 140 secondes et un texte de 280 caractères sur Twitter. En effet, mercredi, la plateforme a fait un essai engageant une poignée de personnes aux États-Unis, puis à travers le monde. Le but était d’enregistrer des extraits audio et de les joindre aux messages. Pour les utilisateurs ayant accès à cette nouvelle fonctionnalité, l’opération est assez simple. Il suffit de publier normalement et d’ajouter un fichier photo, vidéo et maintenant audio.

Dans sa publication, Twitter a déclaré que parfois 280 caractères ne suffisent pas et que certains éléments de la publication se perdent dans la traduction. Ils ont donc lancé la version test pour ajouter « une touche plus humaine » au réseau social.

Un nouvel outil pour transmettre des messages plus pertinents

Les restrictions Twitter ont longtemps été défavorables aux utilisateurs. En 2017, la société a décidé d’étendre la limite des messages de 140 à 280 caractères. Avec cette nouvelle option, il sera enfin possible de partager des commentaires beaucoup plus détaillés puisque les clips audio pourront s’étaler jusqu’à 140 secondes. Une fois ce plafond atteint, un nouveau message pourra même être inséré en dessous de l’original, dans un thread.

Malgré tout, ce plafond reste intéressant pour que Twitter ne devienne pas une plateforme multimédia. Il faut cependant noter que les messages audio ne peuvent être ajoutés qu’aux messages originaux. Par ailleurs, les utilisateurs ne peuvent pas les inclure dans les réponses ou les republier avec un commentaire.

Pour l’instant, il n’y a aucune information sur la date de disponibilité de la fonction sur Android. Seuls les utilisateurs de la version iOS de l’application Twitter pourront enregistrer et joindre des fichiers audio au cours des prochaines semaines. Toutefois, si la fonctionnalité séduit les testeurs, il est quasiment sûr qu’une version Android verra le jour.