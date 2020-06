Facebook a supprimé le 18 juin l’une des publicités de Donald Trump axé contre les antifascistes. Elle utilisait un triangle rouge inversé, un symbole nazi. Il servait à désigner, dans les camps de concentration, les opposants politiques d’Hitler. Facebook est au cœur des critiques pour sa gestion des publications polémiques du président américain.

88 publicités ont été supprimées

Le symbole du triangle rouge inversé a été publié sur des posts sponsorisés de la page de Donald Trump, du vice-président Mike Pence, ainsi que sur des pages officielles « Team Trump ». 88 publicités en tout, visant 50 états. Selon le Washington Post, qui a révélé l’affaire, 950 000 personnes ont vu la publication via la page de Trump, 500 000 via la page de Mike Pence.

L’image illustrait un message contre l’extrême gauche. Il demandait à la population de signer une pétition contre « une dangereuse MOBS des groupes d’extrême gauche » qui « détruisent nos villes et provoquent des émeutes ».

Facebook a décidé de supprimer tous les contenus sponsorisés, « Nous avons enlevé ces posts et publicités parce qu’ils enfreignent notre règlement sur la haine organisée », a déclaré un porte-parole de l’entreprise. Interrogé par un parlementaire américain Nathaniel Gleicher, directeur des règlements sur la cybersécurité du réseau social a expliqué, « Nous n’autorisons pas les symboles qui représentent des organisations haineuses ou des idéologies haïssables à moins que ce soit pour les condamner ».

Pourtant, avant de supprimer le contenu le 18 juin, un débat sur la pertinence de cette décision a eu lieu en interne selon des informations du Washington Post. Un utilisateur avait déjà signalé le post de Donald dans la matinée et s’était vu répondre que le symbole nazi n’allait pas à l’encontre « de nos normes communautaires spécifiques ». C’est après le signalement du journal américain qu’il a été supprimé.

Un responsable de Facebook avait estimé que le symbole était « suffisamment courant pour que ce soit un émoji dans la plupart des claviers, y compris sur Facebook ». C’est la défense adoptée par les porte-paroles de la campagne de Trump, ils expliquent que ce sont les militants antifas eux-mêmes qui utilisent ce symbole.

D’autres employés du réseau social ont exprimé leurs désaccords face au point de vue de leur responsable. Ce désaccord interne renvoie à d’autre, début juin. Des salariés avaient manifesté virtuellement contre la décision de ne pas supprimer un message de Trump en lien avec les manifestations contre la mort de George Floyd.

La politique de modération de Facebook dans la tourmente

Twitter faisait figure de contre-exemple, masquant, signalant, les messages du président américains relayant infox ou incitation à la haine. Cela a abouti à un bras de fer avec celui-ci. Depuis que Facebook a accepté de publier les publicités politiques, Mark Zuckerberg fait preuve de laxisme envers les posts de Donald Trump, estimant ne pas être gardien de la vérité et ne souhaitant pas éditorialiser sa plateforme. En mars, néanmoins, une campagne publicitaire mensongère de l’équipe de Trump, destinée à récolter des données sur les électeurs, avait été supprimée.

Mercredi 17 juin plusieurs associations afro-américaine et de la société civile ont demandé aux annonceurs de boycotter Facebook en juillet en raison de sa gestion des posts du président américain. La décision de supprimer le post représentant le triangle rouge inversé pourrait représenter une inflexion dans la politique de modération du réseau social. Plus probablement, vu les multiples interventions de Mark Zuckerberg sur le sujet, le cas restera probablement cantonné aux situations les plus extrêmes, comme la sponsorisation d’un symbole nazi…