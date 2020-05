Sur Instagram, de nombreux comptes reprennent des tweets provenant de Twitter pour créer du contenu. Par exemple, la stratégie de Twitter sur Instagram est de poster des screenshots de tweets. Cependant, la mise en page des tweets peut parfois ne pas rendre bien et ne permet pas d’avoir un feed optimal ou des stories de qualité.

N’importe quel lien peut être transformé pour Instagram

Pour faciliter la création de contenu, Buffer a lancé Remix. Buffer est un outil de gestion pour les réseaux sociaux, concurrent à AgoraPulse, Hootsuite etc. Remix est une application gratuite disponible sur iOS et Android, permettant de transformer n’importe quel tweet, lien ou produit en contenu pour Instagram. Un outil similaire à Pikaso, qui permet de réaliser des screenshots de qualité de tweets pour les partager sur Instragram ou encore Squawk qui transforme les tweets en vidéos engageantes pour Facebook, Instagram ou LinkedIn !

Remix s’utilise très facilement. Une fois l’application installée, il suffit d’insérer l’URL d’un tweet, d’un lien ou d’un produit. Une intégration avec Shopify est également disponible. La seconde étape consiste à choisir la taille de l’image. Trois formats sont proposés : le format carré (1:1), le format story (9:16) ou le format 4:5. Ensuite, il faut passer au style, différents templates sont proposés avec des couleurs plus ou moins vives, des images, des formes etc. Dernière étape : la modification de l’arrière plan, des couleurs ou bien la possibilité d’importer une photo pour mettre en arrière-plan. Une fois l’image prête, il est possible de la partager directement sur Instagram, de la télécharger, de l’exporter sur Buffer ou bien de l’envoyer par message, mail etc.

Un outil pratique qui permet d’éviter les tweets mal cadrés, les screenshots de tweets flous et offre diverses possibilités pour habiller un simple tweet de manière unique, mais également mettre en avant les produits d’une boutique Shopify, par exemple.