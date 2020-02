Sur Instagram, il existe de nombreux comptes reprenant en fonction des thématiques, des tweets. Twitter d’ailleurs propose uniquement sur son compte Instagram des screenshots de tweets. Comme la tendance est de plus en plus forte, je vous propose de découvrir un outil pour réaliser des screenshots de qualité, afin d’alimenter votre compte Instagram ! Cet outil se nomme Pikaso.

Pikaso est un outil gratuit !

L’outil se destine principalement aux personnes qui adorent partager des tweets sur Instagram. Pikaso permet de réaliser des captures d’écran en toute simplicité et surtout avec un recadrage manuel précis. De cette manière, le visuel généré a l’air plus qualitatif.

L’utilisation de Pikaso est très simple. Il suffit de vous rendre sur l’outil et connecter votre compte Twitter. Ensuite, il suffit d’entrer le lien du tweet dont vous souhaitez faire un screen. L’image est ainsi générée et vous pouvez la télécharger gratuitement. Il est également possible de voir tous les tweets que vous avez publié en cliquant sur “show my tweets”.

À l’avenir Pikaso devrait se voir doter de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple un mode sombre, des thèmes ou encore la possibilité de personnaliser les polices et couleurs. Pour rendre la connexion avec Instagram plus forte, un format story devrait être développé afin de ne plus limiter le partage de tweets aux posts traditionnels. Une application devrait également voir le jour sur iOS et Android.

Un outil pratique qui permet de prendre des screen de qualité et ainsi percer dans le Instagram game comme un professionnel !