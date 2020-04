Bob Diachenko est un chercheur en cybersécurité Ukrainien. Il passe ses journées à dénicher les failles de sécurité présentes sur le web et à les rapporter aux autorités compétentes. Bloomberg révèle qu’au mois de mars, il est tombé sur un serveur non sécurisé stockant 42 millions de données. En creusant un peu, il s’est aperçu que les données avaient probablement été collectées sur Telegram. Il a compris que le groupe de hackers derrière cette base de données était Charming Kitten : une unité de cyberespionnage du gouvernement iranien.

Pour Bob Diachenko cela ne fait aucun doute : il s’agit d’une opération de cyberespionnage menée pour le compte du gouvernement iranien. C’est une découverte incroyable que vient de révéler le chercheur en cybersécurité. Pour Amir Rashidi, chercheur iranien en sécurité et droits numériques, basé à New York :

“Depuis plus de 10 ans, je surveille les cyberattaques et la surveillance menée par le gouvernement iranien, et je n’ai jamais rien vu de tel. Ils pourraient utiliser ces données pour s’en prendre à mes proches, mes amis, ma famille”.