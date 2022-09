Internet est perturbé en Iran depuis le début des manifestations que connaît le pays, après la mort de Masha Amini, 22 ans, en garde à vue, le 16 septembre dernier. Elle venait d'être arrêtée par la police locale pour « tenue inappropriée ».

Ces perturbations d’internet en Iran rendent la couverture des événements difficiles. NetBlocks confirme, grâce à ses données, la perturbation presque totale du service internet dans certaines parties de la province du Kurdistan, dans l’ouest de l’Iran à partir de la soirée du 19 septembre 2022. Il s'agit justement de la région d'origine de Masha Amini. Comme l’illustre ce tweet de l’organisme britannique, les données en temps réel montrent une irruption presque totale de la connexion à internet dans cette partie du pays. À l’aide de ses données, NetBlocks atteste que l’accès à Instagram et WhatsApp, deux des dernières plateformes internationales restantes en Iran, très utilisées, a été restreint. Deux grands réseaux de téléphonie mobile ont aussi été coupés.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show a near-total disruption to internet connectivity in #Sanandaj, the capital of Kurdistan Province in west #Iran; the incident comes amid widening protests over the death of #MahsaAmini after her arrest by morality police 📉 pic.twitter.com/wZVHJjgpiR

— NetBlocks (@netblocks) September 19, 2022