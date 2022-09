Alors que l'Iran est traversé par un mouvement de protestation d'ampleur, Elon Musk projette de discuter avec Washington pour déployer son service de connexion par satellites Starlink sur le territoire iranien. Le milliardaire déclare vouloir solliciter une « exemption de sanctions » pour concrétiser ce projet.

Le 19 septembre dernier, le PDG de SpaceX a annoncé sur Twitter son ambition de lancer Starlink en Iran. L’objectif serait de fournir un accès internet aux citoyens locaux, et plus précisément aux Iraniens installés dans les zones mal ou peu desservies par les réseaux mobiles.

Starlink will ask for an exemption to Iranian sanctions in this regard

— Elon Musk (@elonmusk) September 19, 2022