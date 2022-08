À l’instar du Salvador et de la Centrafrique, l’Iran voit en la cryptomonnaie une solution salvatrice pour développer son économie. Sous le coup de nombreuses restrictions internationales, le pays cherche à tirer profit des actifs numériques, en vue d’échanger avec des pays « cibles », selon la déclaration d’Alireza Peyman-Pak, chef de l’Organisation de la Promotion du Commerce Iranien (TPO). Pour le responsable, une première commande officielle d’importation aurait été passée en utilisant des cryptomonnaies, pour un montant de 10 millions de dollars. D’ici le mois de septembre, d’autres opérations similaires seront effectuées par le pays.

La cryptomonnaie comme alternative aux devises fiduciaires

Ces dernières années, l’Iran a subi diverses vagues de sanctions de l’occident en matière de commerce (interdiction d’importer et d’exporter depuis/vers l’Iran) et de finance (restriction et contrôle des transferts de fonds, gel des avoirs). Malgré ces mesures visant à affaiblir son économie, le pays explore des alternatives pour le commerce extérieur.

La dernière solution en date est le recours à la cryptomonnaie pour l’achat de marchandises et de services à l’étranger. Selon le rapport de l’agence de presse Tasnim, l’Iran a conclu sa première importation via des actifs numériques et se dirige vers une utilisation généralisée de ces moyens de paiement d’ici la fin septembre.

Les cryptomonnaies échappent aux contrôles des transactions réalisés par les institutions financières grâce à leur caractère décentralisé. De ce fait, elles offrent aux pays financièrement isolés comme l’Iran, l’opportunité de conclure des achats et des ventes avec des partenaires extérieurs, sans passer par les banques commerciales et les devises traditionnelles.

Un pari risqué

L’adoption des cryptomonnaies comme monnaies d’échange principales ne présente pas que des avantages pour l’Iran. Il s’expose aux risques de fluctuations du cours, à l’instar de l’extrême volatilité du Bitcoin ces derniers mois.

Parallèlement, les « alliés » de l’Iran ne sont pas tous sur la même longueur d’onde en ce qui concerne l’utilisation des cryptomonnaies. Parmi eux, la Russie a fermement interdit les paiements en cryptomonnaies dans une loi signée par Vladimir Poutine.