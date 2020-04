Instagram Live est une fonctionnalité lancée en 2016. Arrivée en France début 2017, cette fonctionnalité a vu plein de petits outils s’ajouter à ses fonctionnalités durant quelques mois. Il y a notamment eu la possibilité d’enregistrer un live après sa diffusion, celle qui permet de mettre le live en replay pendant 24 heures ou une plus récente encore qui permet de faire des lives à plusieurs, à distance. Aujourd’hui, la nouvelle fonctionnalité, selon The Verge, serait de transformer ce live, une fois terminé, en une vidéo IGTV.

Le direct, très populaire en cette période de confinement sur Instagram

Instagram affirme qu’aux États-Unis, depuis le début du confinement, l’utilisation de la fonctionnalité de diffusion en direct a augmenté de plus de 70%. Face à cette popularité et afin de permettre au monde entier de voir ce contenu, Instagram propose désormais aux auteurs de direct de télécharger le contenu directement sur IGTV. Il leur est également proposé de partager cela sur leur profil, au travers d’une publication.

Instagram précise que les commentaires émis en direct ne seront pas transférés avec la vidéo, seuls les nouveaux commentaires s’afficheront donc sous la vidéo IGTV. Cette section est, au passage, une catégorie sur laquelle le réseau social a concentré de nombreux efforts ces dernières semaines.

Une forme de concurrence à YouTube ?

Les équipes d’Instagram passent du temps sur l’amélioration d’IGTV. Le support a été mis à jour afin de mieux promouvoir les créateurs de contenus. Serait-ce un moyen pour la plateforme d’envisager la concurrence avec YouTube ? Possible. Instagram pourrait profiter du fait que ses influenceurs mettraient à disposition l’ensemble de leurs contenus sur une seule et même plateforme. Mais alors, pourquoi passer d’une plateforme à l’autre ?

La monétisation pourrait être un élément poussant à rester sur YouTube… Instagram a pensé à développer une offre dédiée aux créateurs de contenus, en proposant un programme de partenariat afin de diffuser des publicités sur leurs IGTV et ainsi les rémunérer.

Le format est un autre élément qui pourrait pousser certaines personnes à rester sur YouTube. En effet, les vidéos Instagram se regardent sur smartphone, bien que la plateforme développe de plus en plus son accueil web. Le format proposé par YouTube est multisupport et certains misent sur la qualité de leurs enregistrements, pas forcément mis en avant sur Instagram.

Enfin, le dernier point serait à l’avantage d’Instagram puisqu’il s’agit aujourd’hui d’un réseau où les communautés autour d’influenceurs se concentrent et cela permettrait d’avoir moins de plateformes à gérer et d’être connectés directement avec les marques également présentes sur le réseau social. Utile par exemple dans le cadre d’un partenariat.