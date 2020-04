Face à la pandémie mondiale de Covid-19, de nombreuses entreprises s’organisent pour apporter leur aide aux citoyens, aux gouvernements et au personnel médical. Apple fait partie de ces entreprises. Après avoir délivré plus de 20 millions de masques au personnel médical, la firme à la pomme compte désormais produire 1 million de protections faciales par semaine, là encore à destination des soignants.

C’est dans une vidéo publiée sur Twitter que Tim Cook a annoncé la nouvelle avec, d’abord, un bilan : depuis le début de l’épidémie, Apple a produit et livré 20 millions de masques médicaux aux soignants du monde entier. C’est une contribution majeure, mais la firme ne compte pas s’arrêter là pour autant. En effet, le PDG d’Apple a par la suite expliqué que la firme était actuellement en train de produire des protections faciales afin de les distribuer, là encore, au corps médical.

Ces protections sont conçues, produites, emballées et livrées par le personnel de la firme à la pomme et consistent en des “boucliers de visage” qui se montent en moins de deux minutes. L’objectif est ambitieux : parvenir à produire 1 million de protections faciales chaque semaine et les livrer dans les lieux qui en ont le plus besoin, en commençant par les États-Unis. Pour identifier ces lieux, l’entreprise se coordonne avec les autorités médicales officielles et les gouvernements. Par la suite, Tim Cook espère pouvoir étendre cette initiative au monde entier.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020