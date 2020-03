Dans un communiqué de presse, Tencent a annoncé, le 24 mars, le lancement de son fonds anti-pandémie qui servira à l’échelle mondiale. L’entreprise a d’ores et déjà participé au Fonds à hauteur de 100 millions de dollars, afin de soutenir la lutte contre le Covid-19.

Tencent veut apporter son soutien à “l’urgence internationale”

Dans son communiqué, Tencent indique apporter son aide, sous la forme matériel et financière, contre le coronavirus. L’entreprise précise que le Fonds visera à approvisionner et à donner des fournitures, principalement médicales aux organismes et pays en ayant besoin. Ces fournitures seront entre autres des équipements de protection individuelle, comme des gants, des blouses, des masques, mais aussi des produits et des objets essentiels aux hôpitaux recevant les malades.

Le président de Tencent a indiqué que “Covid-10 a un impact considérable sur les gens du monde entier. Nous relevons ce défi ensemble et Tencent est déterminé à soutenir la réponse d’urgence nationale. Sur la base de l’expérience en Chine et des commentaires recueillis auprès des établissements de santé du monde entier, nous reconnaissons qu’il y a un besoin urgent d’EPI et d’autres fournitures médicales”. Il a par la suite ajouté “En faisant don de ces fournitures, nous espérons aider à protéger les professionnels de santé et les travailleurs de première ligne. Il s’agit d’un moment critique qui appelle à une collaboration mondiale”.

En Février 2020 était créer un fond équivalent pour l’épidémie en Chine

Le mois dernier et face à l’ampleur de l’épidémie en Chine, Tencent avait annoncé la création d’un Fonds de lutte contre le virus. L’entreprise avait alors apporté son aide à hauteur de 211 millions de dollars américains. Cela s’était traduit par un approvisionnement d’équipement médical mais aussi un soutien technologique, des aides financières pour les travailleurs en première ligne ainsi qu’un financement dédié à la recherche de traitements médicaux permettant de lutter contre le virus.

Tencent avait prévu de faire des investissements à l’étranger cette année, mais sans doute qu’il était loin de se douter de cette pandémie qui touche actuellement le monde entier et les conséquences que cela allait induire.