En pleine période de confinement, UPS revoit ses plans pour les livraisons par drones et décide de s’associer à Wingcopter, une startup allemande, pour mettre sur pied une nouvelle flotte de drones. Une collaboration étroite va donc démarrer la filiale Flight Forward d’UPS et Wingcopter.

La livraison par drone n’est pas quelque chose de nouveau pour UPS. En effet, l’entreprise américaine a déjà commencé à livrer des médicaments pour CVS Pharmacy en novembre 2019, à Cary en Caroline du Nord. De petits colis de la taille d’une boîte à chaussures sont donc déjà délivrés par drone, mais la prouesse est immense et ouvre la voie à un nouveau marché prometteur. En octobre 2019, UPS obtenait le feu vert de la FAA pour la livraison par drone à grande échelle. Pour David Abney :

“C’est l’histoire qui se dessine et nous n’avons pas encore terminé. Notre technologie ouvre des portes pour UPS et permet de résoudre les problèmes de manière unique pour nos clients. Nous allons bientôt annoncer d’autres mesures pour développer notre infrastructure, étendre nos services aux clients du secteur de la santé et utiliser les drones à de nouvelles fins à l’avenir”.