L’Acoss, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, a lancé une nouvelle plateforme, “open.urssaf”. L’objectif est de permettre à différents acteurs de la société d’accéder à des données récoltées par cet organisme. Les particuliers, mais aussi les entreprises et les chercheurs pourront consulter l’ensemble des données, avec entre autres le nombre d’employés d’une entreprise.

L’objectif du portail open.urssaf : proposer de nouveaux services

Depuis le 12 mars, tous ceux qui le souhaitent peuvent consulter certaines données initialement récoltées par l’Urssaf. Via la plateforme open.urssaf, l’Acoss souhaite développer de nouveaux services. À l’Usine Digitale, Yann-Gaël Amghar, le directeur de l’Acoss a expliqué sa “volonté de valoriser le patrimoine que sont les données sociales pour construire de nouveaux services”.

Le directeur des statistiques de la même organisation a ajouté à cela que “Les acteurs locaux sont particulièrement friands des données des Urssaf” car, celle-ci permettent de comprendre et de mesurer la situation financière, mais aussi en termes de développement d’une entreprise. Ainsi, il est possible de trouver des données relatives au nombre de salariés d’une entreprise, mais aussi le nombre d’entreprises situées dans une zone géographique précise. La nature des contrats de travail, la catégorie socioprofessionnelle et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les employés d’une entreprise sont également consultables.

Des données sous licence “open database”

11 bibliothèques de données différentes sont proposées sur le portail open.urssaf. Au sein de chacune, il est possible d’user de filtre pour accéder à des données spécifiques. Elles sont proposées d’une part de façons brute, et d’autre part, illustrées avec des outils de visualisation. Cela afin que l’utilisateur soit capable de comprendre la donnée recherchée par le biais d’un graphique.

Enfin, il est précisé que les données mises à disposition peuvent être partagées, copiées, distribuées et modifiées, à la seule condition que la source soit citée.