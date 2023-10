Analyser des données est une chose, mettre en forme les résultats en est une autre. L’enjeu est grand : il faut réussir à valoriser les analyses les plus pertinentes, et les rendre compréhensibles par tous en un coup d’œil. De cela dépend la bonne interprétation des données présentées. Pour y arriver, il convient d’adopter un processus structuré, d’intégrer la bonne quantité d’informations et créer un visuel pertinent. Au premier abord, cette dernière étape n’est pas des plus évidentes, particulièrement lorsqu’on ne possède que très peu de connaissances en graphisme.

Pourtant, créer facilement des tableaux de bord d’analyse de données efficaces et attractifs, c’est possible. Mais comment s’y prendre ? Le Sphinx, institut d’études et éditeur de logiciels d’enquête, vous invite à découvrir la réponse lors de son prochain webinar. Leurs experts vous dévoileront pourquoi et comment optimiser graphiquement vos résultats d’études sans y passer des heures. Rendez-vous le jeudi 16 novembre à 10h !

Découvrez comment valoriser vos données d’études

À l’heure où l’information est surabondante et où les entreprises regorgent de données, rendre accessible et digeste la data est un défi de taille. La dataviz joue un rôle clé pour le surmonter. Elle consiste à communiquer des chiffres ou des informations brutes en les transformant en objets visuels : graphique, diagramme, nuage… En alliant simplicité et esthétisme, elle permet de mettre en scène des données de façon simple, cohérente et attractive pour en faciliter l’analyse.

Reste alors à mettre le tout en forme et, c’est souvent là que ça se complique. En effet, la création d’un rapport d’étude peut vite être chronophage pour un rendu parfois peu esthétique. Au cours de ce webinar, Audrey Jacquot, cheffe de projet digital et Céline Lassauge, responsable commercial chez Le Sphinx, vous partageront leurs secrets de pro pour passer d’un dashboard visuellement peu attractif à une version bien plus lisible et design. Le tout, sans avoir besoin de compétences particulières en graphisme ou de logiciels complexes à prendre en main.

Pour ce faire, il faut adopter quelques bonnes pratiques, sur lesquelles reviendront les deux expertes. Elles vous emmèneront également à la découverte d’une solution qui simplifie grandement la mise en forme des données d’études : DATAVIV’. Cette dernière propose plusieurs modèles pré-conçus qui facilitent la création de rapport esthétique, lisible et personnalisable en fonction de sa charte graphique. Donner du sens à ses résultats devient simple comme bonjour.

L’intérêt de faire du beau dans la mise en page de vos résultats : principes et conseils graphiques ;

Apprendre à organiser les éléments pour une meilleure lecture ;

Cas pratique illustré à partir d’une étude : sélection et ajustement d’un template, conseils et méthodologies.

Dans le détail, voici les points qui seront abordés lors de cette webconférence :

Pour découvrir comment optimiser graphiquement vos résultats d’études et gagner un temps précieux, inscrivez-vous dès maintenant au webinar du Sphinx !