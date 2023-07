Organiser et analyser des données est loin d’être une tâche évidente, surtout lorsqu’on a des centaines de feuilles de calcul qui traîne sur notre bureau. Pour en simplifier la gestion et la lecture, certaines entreprises optent pour des plateformes de data management comme Retable. Elle vise à simplifier la gestion et la lecture de votre data.

Simplifiez la gestion et la lecture de vos données

Depuis Retable, vous pouvez commencer un projet à partir d’une page blanche. De cette façon, vous choisissez la manière dont apparaissent vos données de A à Z. Si vous souhaitez gagner du temps, vous pouvez opter pour un des templates proposés et le personnaliser selon vos besoins. Au total, vingt-sept types de colonnes sont disponibles : nom de l’employé, numéro de téléphone, e-mail… Comme sur Excel ou Google Sheet, des formules peuvent être paramétrées et des documents ajoutés dans les cellules.

Une fois que tout est au point, vos données sont organisées sous forme de tableau, de cartes, de calendrier ou encore de kanban. À vous de décider le mode de visualisation qui vous convient le mieux. Pour effectuer une recherche précise, des filtres sont à votre disposition.

Côté mise à jour, tout se fait automatiquement. Si besoin, Retable conserve un historique des modifications apportées à votre base de données. Vous pouvez y jeter un coup d’œil quand vous le souhaitez et restaurer la version de votre choix. Il est important de souligner que la solution est conforme au RGPD.

En parallèle, Retable vous permet également de créer des formulaires et quiz à partir de vos données. Il suffit d’entrer les champs souhaités, et le tour est joué. Les réponses s’affichent directement sur la plateforme.

Bien entendu, l’outil est entièrement collaboratif. Chaque salarié peut être invité dans un workspace et effectuer des commentaires sur votre tableau, ou encore discuter d’un projet dans le chat. À vous de définir les permissions d’accès à chaque membre de votre équipe marketing, ressources humaines, finance…

Pour s’équiper de toutes les fonctionnalités de Retable à bas prix, rendez-vous sur la marketplace AppSumo. Pour 49 dollars à vie au lieu de 600 dollars, vous disposez de toutes les options, de cinq accès ainsi que de 10 GO d’espace par espace de travail pour vos pièces jointes. Pour plus d’accès, il faudra se tourner vers l’une des deux autres licences proposées, en ce moment accessibles dès 89 dollars.

