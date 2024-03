À l’ère du digital, la data est la pièce angulaire de toute stratégie. C’est grâce à celle-ci que les marques peuvent prendre des décisions justes et éclairées, à condition de bien l’utiliser. Or, travailler avec des données issues d’une myriade de sources est loin d’être évident. Pour simplifier le processus, Tadeáš Marek a créé Boost.space, une solution pour synchroniser et gérer toutes vos données depuis une seule interface. Une technologie puissante pour un gain de productivité important !

JE PROFITE DE -83 % SUR BOOST.SPACE

Organisez les données de plus de 1 700 apps à un seul endroit

Boost.space est une application disponible en ligne. Depuis une interface ergonomique, vous accédez à des modules préconçus. Ils représentent vos différentes bases de données : produit, facture, contacts… Et plus encore. Chacun d’entre eux contient des sous-modules, qui sont vos sources de données. Cela vous permet d’avoir une vision globale de toutes vos informations.

En cliquant sur l’une de ces catégories, comme “Contacts”, vous accédez à l’ensemble de vos données sur vos clients, prospects, partenaires… Le tout, à un seul endroit. Vous pouvez les filtrer et ajouter des champs personnalisés pour créer l’interface qui répond réellement à vos besoins de data viz.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Côté importation de data, tout se fait en moins de cinq minutes. Vous pouvez importer des informations provenant de plus de 1 700 applications. Autant dire que vous trouverez forcément celle que vous utilisez !

JE PROFITE DE -83 % SUR BOOST.SPACE

Toutes vos données sont synchronisées en continu pour que vous ayez constamment de la data fraîche et activable. Il s’agit d’une nécessité pour prendre des décisions éclairées. Dans le cas où vous souhaiteriez mettre à jour vos bases, quelques clics suffisent pour modifier, créer et supprimer des éléments. L’objectif est de vous faciliter la tâche au maximum.

Pour toujours plus de simplicité, vous avez la possibilité de créer des workflows afin d’automatiser la transformation ou l’expert de vos données entre Boost.space et vos applications.

Dernier point et pas des moindres lorsqu’on parle de données, l’outil est entièrement conforme au RGPD. Vous pouvez donc l’utiliser sereinement pour piloter votre data.

Une promo de -83 % sur Boost.space

Vous l’aurez compris, avec Boost.space, la gestion de vos données ne rime plus avec “cauchemar”. En ce moment, vous pouvez vous procurer la solution à partir de 59 dollars à vie au lieu de 348 dollars. Un deal de -83 % qui ne se présentera pas deux fois.

JE PROFITE DE -83 % SUR BOOST.SPACE

​​La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.