Photographie : One to One Experience Client.

Le tant attendu One to One Expérience Client fait son grand retour du 3 au 5 octobre 2023. Cette neuvième édition marque un véritable tournant dans l’histoire de l’événement : nouveau nom, nouvelle identité visuelle et une offre qui évolue. Pour la toute première fois à Biarritz, la data et l’intelligence artificielle, deux thématiques sur toutes les lèvres, rejoignent la programmation. Une nouvelle verticale qui prend tout son sens, à l’heure où l’expérience client change de visage.

La data/IA au service de l’expérience client, grande nouveauté de cet opus

Depuis plusieurs années déjà, les attentes des clients en termes d’expérience se remodèlent. Aujourd’hui, ils veulent se voir offrir des contenus qui ont réellement du sens et disposer de services personnalisés à forte valeur ajoutée en toutes circonstances. Une expérience globale, unique et transparente n’est donc plus une option, mais une véritable nécessité pour faire rimer croissance, satisfaction et compétitivité.

Pour autant, combler ces hautes attentes est loin d’être une tâche facile aujourd’hui : le nombre de points de contacts augmentent, les parcours se fragmentent et il est complexe d’identifier les acheteurs sur les différents canaux. Dans un tel contexte, les entreprises misent sur deux leviers : l’exploitation de la data et de l’IA.

Doucement, mais sûrement, ces technologies viennent infuser les stratégies des entreprises pour répondre aux nouveaux enjeux de l’expérience client. C’est donc en toute logique qu’elles intègrent la programmation 2023 du One to One Expérience Client. Ce nouveau pilier vient ainsi compléter les deux autres déjà proposés, à savoir l’acquisition et le marketing client.

À cette occasion, de nombreuses sociétés spécialisées dans la data et de l’IA se réuniront pour échanger autour de ces disciplines, à l’image de Meta, Google et Adobe. Au sein de l’espace d’exposition, les participants pourront partir à leurs rencontres, en savoir plus sur leurs innovations et potentiellement nouer des partenariats stratégiques. Experts du data cloud, de la monétisation de données, du web analytics ou encore de la data privacy seront présents.

Cette nouvelle thématique sera également au cœur des conférences, tables rondes et ateliers qui rythmeront les trois jours d’événement. Parmi les sujets qui seront abordés : les tendances IA, marketing et expérience client, l’impact de la Privacy Sandbox de Google sur la collecte de données et la gestion des campagnes digitales, le rôle de l’IA dans le monde du travail ou encore la gouvernance de la data.

Tendances IA, marketing et expérience client , par Thomas Husson, VP & Principal Analyst chez Forrester ;

, par Thomas Husson, VP & Principal Analyst chez Forrester ; L’IA sur la scène géopolitique , par Mélanie Benard-Crozat, Fondatrice S&D Magazine et Amal El Fallah Seghrouchni, Experte internationale en IA et système multi-agents ;

, par Mélanie Benard-Crozat, Fondatrice S&D Magazine et Amal El Fallah Seghrouchni, Experte internationale en IA et système multi-agents ; Comment réinventer l’expérience client avec l’aide des sciences comportementales et du nudge ? par Stéphane Marcel, Global Chief Executive Officer chez BVA et Fanny Auger, Fondatrice The School of Life Paris / Entrepreneur ;

par Stéphane Marcel, Global Chief Executive Officer chez BVA et Fanny Auger, Fondatrice The School of Life Paris / Entrepreneur ; 1000 et une façons de se faire hacker par Clément Domingo (SaxX), cofondateur de l’ONG Hackers sans frontières, Brice Augras (ZaX), Président et chercheur en cybersécurité, BZHunt et Victor Poucheret (Doomer), CTO et chercheur en cybersécurité, BZHunt ;

par Clément Domingo (SaxX), cofondateur de l’ONG Hackers sans frontières, Brice Augras (ZaX), Président et chercheur en cybersécurité, BZHunt et Victor Poucheret (Doomer), CTO et chercheur en cybersécurité, BZHunt ; Quel impact pour les annonceurs du lancement de la privacy sandbox de Google (cookieless) sur la collecte de data et la gestion des campagnes digitales ? par Alban Peltier, Co-président du CPA ;

par Alban Peltier, Co-président du CPA ; Technos buzz words ou game changer : qui entre, qui sort ? par Fabien Aufrechter, Directeur Web 3.0 chez Vivendi ;

par Fabien Aufrechter, Directeur Web 3.0 chez Vivendi ; Quelles évolution du monde du travail « face » à l’IA ? par Guillaume Ledit, Directeur éditorial de L’ADN et Sophia Galière, Maîtresse de conférence en sciences de gestion au sein de l’Université Côte d’Azur, membre du laboratoire GREDEG et spécialiste des questions liées aux transformations du travail et du management.

Pour creuser ces points clés, plusieurs experts de renoms prendront la parole :

Le One to One Expérience Client sera aussi l’opportunité de rencontrer, dans un cadre convivial, d’autres professionnels du secteur pour discuter de ces sujets qui révolutionnent l’expérience client. Les multiples rendez-vous sur-mesure seront également des moments idéals pour confronter leurs idées, mais surtout, faire grandir leur activité.

Le Collège Data intègre le comité éditorial

Signe de l’importance que le One to One accorde aux problématiques liés à la data et à l’IA, un « Collège Data » a été nommé en complément du comité éditorial. Garant de la ligne éditoriale, ce dernier assure la qualité de l’offre partenaire et accompagne l’événement dans la construction de son programme de conférences, keynotes et d’ateliers.

Siddhartha Chatterjee, Global Chief Data Officer chez Club Med, Valérie Kaufmann, Directrice Data et Expérience Client chez Cora France, Anaïs Loridant, Directrice Data et Opérations CRM chez Groupe Bayard, Matthias Oehler, Chief Data Officer à La Française Des Jeux et Bruce Hoang, Digital & Data Communication Director chez Orange France sont donc les nouveaux membres du Collège Data. Ils apporteront leur expertise sur toute la partie data/IA de l’événement.

Ainsi, le One to One Expérience Client s’annonce comme le rendez-vous de l’automne pour tous les professionnels du secteur souhaitant s’élever sur les sujets de l’acquisition, du marketing et de data/IA. Entre conférences, rencontres et retours d’expériences, toutes les conditions sont réunies pour accélérer son business. Ne perdez pas de temps et inscrivez-vous dès maintenant !