Au quotidien, les données guident les entreprises dans leurs décisions et leurs stratégies. Autant dire qu’elles jouent un rôle capital dans leur croissance. Bien qu’elles soient très utiles, il est parfois difficile d’exploiter leur plein potentiel, car elles sont complexes à interpréter. C’est pourquoi des outils de data visualisation ont été conçus spécialement pour les néophytes en la matière, comme Vizdium.

Un outil spécialement conçu pour les néophytes de la data

Avec cet outil, les créateurs de Vizdium ont souhaité rendre la compréhension de la data accessible à tous. L’ensemble du processus est donc simplifié. Dans un premier temps, il faut télécharger un CSV/text contenant nos données sur la plateforme. On est alors guidé tout au long de l’analyse grâce à des questions ou des suggestions rapides, basées sur les colonnes du document.

Par exemple, “taux de rebond sous forme d’histogramme”. Vizdium génère ensuite un graphique compréhensible permettant de comprendre plus facilement ses résultats. Quelques explications sont données, et certains insights sont même mis en valeur directement par l’outil. On peut aussi choisir soi-même de mettre en relief certaines des données. Il suffit de sélectionner une des options proposées et le tour est joué. On télécharge le document au format souhaité : SVG ou PNG. Le graphique est disponible en trois tailles différentes : 1050 x 585px, 2080 x 1170px ou bien 3120 x 1755px.

À partir d’un seul document, on peut obtenir une multitude de graphiques selon les données que l’on souhaite mettre en avant et les options de visualisation pour lesquelles on opte. Les diagrammes et historiques peuvent alors être ajoutés dans une présentation pour présenter les résultats d’une campagne ou encore pour élaborer une stratégie digitale.

Tous les documents sont regroupés dans l’onglet “All datasets”. Il n’est donc pas nécessaire de fouiller dans notre ordinateur pour trouver les graphiques générés par Vizdium. Pour ajouter un nouveau CSV ou text, un simple clic sur “+ New Dataset” suffit.

L’outil est, pour le moment, disponible en version bêta. La plupart des fonctionnalités sont gratuites.