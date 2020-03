Mark Zuckerberg continue de resserrer les rangs entre ses diverses applications sociales, à savoir Instagram, WhatsApp et Facebook. Pour améliorer la synchronisation entre elles, le géant des réseaux sociaux vous permettra bientôt de créer des stories sur Facebook et de les partager de façon instantanée sur votre compte Instagram. Jusqu’à présent, seul l’inverse était possible.

Il sera plus facile de partager vos stories d’une plateforme à l’autre

Une fois n’est pas coutume, c’est la chercheuse Jane Manchun Wong qui a découvert cette nouvelle fonctionnalité. Actuellement en phase de test, celle-ci permettra bientôt aux internautes de créer des stories depuis Facebook et de les partager simplement et de façon instantanée sur leur compte Instagram. À noter que jusqu’à présent, ce type de partage ne fonctionnait que de façon unilatérale. Autrement dit, il était possible de créer des stories sur Instagram et de les partager sur Facebook, mais pas l’inverse.

Il était donc grand temps que Facebook corrige ce non-sens afin de faciliter le travail des créateurs de contenus, mais aussi des community managers. Toutefois, il est à noter que WhatsApp n’est pas concerné par l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité. Bien que l’application de messagerie instantanée appartienne à Facebook et qu’elle intègre, elle aussi, le format stories, il semble qu’elle soit pour l’instant quelque peu mise de côté par le groupe de Mark Zuckerberg quant au partage cross-platform.

Là encore, cette décision est difficilement compréhensible puisque WhatsApp a son rôle à jouer auprès des marques et même des médias, comme nous le prouve le cas du journal Le Monde qui, grâce à l’application de messagerie instantanée, a pu acquérir de nouveaux lecteurs en Afrique.

Facebook is working on cross-posting Stories to Instagram pic.twitter.com/uH2w3VVnSe — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 9, 2020

Des liens se créent entre Facebook, WhatsApp et Instagram

Cette nouvelle fonctionnalité confirme une nouvelle fois la stratégie de fond de la firme de Mark Zuckerberg qui est de créer des liens forts entre ses diverses applications. Bien que WhatsApp soit (pour l’instant) mise de côté quant aux partages de stories cross-platform, l’application de messagerie instantanée est loin d’être délaissée sur d’autres sujets stratégiques.

Pour exemple, on retiendra les changements de noms qui sont survenus en août 2019 : l’application “WhatsApp” est devenue “WhatsApp by Facebook” et le réseau social “Instagram” est devenu “Instagram by Facebook”, marquant ainsi l’envie de Facebook de rassembler ses plateformes sous un même étendard. De la même façon, le groupe de Mark Zuckerberg travaille à créer une messagerie croisée pour ses trois applications.

Si cette stratégie d’unification peut s’avérer effectivement très intéressante pour Facebook, elle inquiète néanmoins de nombreux organismes. L’autorité de protection des données irlandaise a déjà fait part de ses doutes quant à l’interopérabilité entre Instagram, Messenger et WhatsApp, tout comme l’Allemagne qui a d’ores et déjà interdit au groupe de Mark Zuckerberg de combiner les données d’Instagram, WhatsApp et Facebook.