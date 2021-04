Facebook a dévoilé hier de nouvelles fonctionnalités pour la Business Suite. Parmi elles, une option donnant la possibilité aux gestionnaires de programmer la publication de stories, sur Facebook et sur Instagram.

Il s’agit certainement d’une des fonctionnalités les plus demandées et les plus attendues par les community managers. Ces professionnels des réseaux sociaux s’attachent à animer les différents comptes de leur entreprise, ou de la marque pour laquelle ils travaillent. Souvent équipés d’outils permettant de programmer des publications vers différentes plateformes, les stories ont toujours dû être traitées à part. Ni, Facebook, ni Instagram n’autorisaient la planification des stories, souhaitant en faire un format aussi authentique que possible. Les mois passant, les marques, les médias, et les utilisateurs se les sont appropriés, avec un traitement qui leur est propre, sans pour autant que Facebook n’apporte plus de souplesse … jusqu’à hier.

La version web de la Business Suite de Facebook et son application mobile vont évoluer avec de nouvelles options de création de publication. Dans ces options, il sera possible de créer des stories de la même manière qu’une publication classique. Ainsi, lors de l’ultime étape de création : soit sélectionner « publier maintenant » soit sélectionner « programmer ».

Dans la présentation, les options de création semblent encore assez faibles. Les icônes permettant d’ajouter de la musique, un filtre, ou un lien n’apparaissent pas. Facebook ne donne pas d’informations sur paramètres de création de stories. Il faudra donc attendre que son déploiement soit terminé pour se faire une idée. Également, Facebook n'a pas précisé si une mise à jour de ses API allait avoir lieu. Elles permettent à des outils comme Buffer, Swello, ou Agorapulse de programmer des publications et offriraient alors la planification de stories au plus grand nombre.