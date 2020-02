Par voie de communiqué Qualcomm a annoncé le 18 février son nouveau modem compatible 5G, faisant suite au X55 présenté il y a tout juste un an. Le Snapdragon X60, déjà plein de promesses, est prévu pour équiper les téléphones premium au premier trimestre 2021.

Plus performant que le X55

Par rapport au Snapdragon X50 et X55, le X60 offrira de meilleures performances. Théoriquement, en téléchargement, le débit pourra atteindre des pics de 7,5 Gbit/s et en upload 3 Gbit/s. En condition réelle le débit sera nécessairement plus faible, mais toujours au-dessus des modems précédents.

Plus efficace et plus petit

Le X60 est gravé avec une finesse que Qualcomm présente comme inédite de 5 nanomètres. Cela devrait lui offrir une meilleure empreinte énergétique tout en augmentant significativement ses performances. Le modem 5G utilisera un nouveau module d’antenne à ondes millimétriques QTM535 de Qualcomm, plus performant que son prédécesseur, il est aussi plus petit que la génération précédente, ce qui rime avec moins d’espace occupé et donc des téléphones plus petits, plus fin.

Polyvalent

Le modem a été étudié pour travailler en deux modes, le FDD (Frequency Division Duplex) et en (Time Division Duplex). La différence est compréhensible via le nom de ses modes. Le FDD, actuellement majoritaire pour la 4G, envoie et reçoit des informations en même temps, sur deux bandes fréquences. Le TDD, appelé à se généraliser, permet l’envoi et la réception de données sur une même fréquence, l’une après l’autre. Selon les explications de 01net, la présence des deux modes permet aux opérateurs une plus grande flexibilité dans le déploiement de la 5G.

Dans nos smartphones début 2021

Le rythme imposé par Qualcomm d’un modem 5G plus performant chaque année semble impossible à suivre pour ses principaux concurrents, Intel, Samsung et Huawei. Les premiers X60 devraient être envoyés aux fournisseurs dès le premier trimestre 2020. Les constructeurs partenaires de Qualcomm pourraient ainsi les intégrés à leur futur smartphone premium 5G pour le premier trimestre 2021.