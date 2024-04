Testée une première fois début mars, la vidéosurveillance algorithmique (VSA) va de nouveau subir une batterie de tests les 19, 20 et 21 avril dans la capitale. Deux évènements ont été ciblés par la préfecture de police de Paris : le concert du groupe Black Eyed Peas à la Défense Arena, et le match de football opposant le Paris Saint-Germain (PSG) à l’Olympique lyonnais (OL) au Parc des Princes.

L’heure de peaufiner la vidéosurveillance algorithmique, 100 jours avant le début des JO

Pour permettre la réalisation de ces nouveaux tests, la préfecture de police a rédigé deux arrêtés, publiés le 17 avril. Le premier autorise la SNCF à exploiter du 19 au 22 avril, l’ensemble des images provenant des 118 caméras installées au niveau de la Gare de Lyon et du pont du Garigliano, non loin de l’enceinte du PSG. Le second consent à ce que la RATP puisse utiliser la VSA du 20 avril à 14 heures jusqu’au 21 avril à 6 heures au sein des stations Nanterre-Préfecture et La Défense – Grande-Arche, les plus proches de la salle de spectacle où se déroulera le concert.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Pour prévenir les spectateurs et les riverains, plusieurs panneaux et affiches d’informations ont été installés aux abords et à l’intérieur des zones d’expérimentations. L’utilisation de la vidéosurveillance algorithmique s’inscrit dans la loi relative aux Jeux Olympiques (JO) et Paralympiques de 2024 promulguée en mars 2023. Ce cadre législatif vise à assurer la bonne tenue de ces deux évènements grâce à l’adoption de mesures fortes, dont l’usage de la VSA.

Cette technologie permet d’analyser à l’aide d’outils dopés à l’intelligence artificielle, des images provenant de caméras ou de drones de surveillance. Ces IA ont été entraînés afin de reconnaître certains faits qui nécessitent une intervention rapide des forces de l’ordre : agressions, rixes, vols, mouvements de foules suspects, etc.

Cinq mois avant le début officiel des JO, le ministère de l’intérieur, avec le soutien de la préfecture de police de Paris, a décidé de tester cette technologie dans le cadre d’évènements rassemblant un grand nombre de personnes. Ainsi, les 3 et 5 mars derniers, à l’occasion des deux concerts de Dépêche Mode au palais omnisports de Paris-Bercy, le logiciel Cityvision développé par la start-up Wintics a été associé à six caméras disposées autour de la salle de spectacle et filmant la voie publique. Ces expérimentations grandeur nature ont permis de tester et paramétrer l’algorithme dopant le système de vidéosurveillance.