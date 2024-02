Ce jeudi 15 février, Google a ouvert un centre dédié à l’intelligence artificielle (IA) dans le 9e arrondissement parisien. Objectif : « développer la recherche scientifique en matière d’IA en France et accompagner ses applications par les acteurs économiques tricolores », détaille la firme de Mountain View.

Le centre accueillera 300 chercheurs

La capitale française attire les géants du secteur. Après l’initiative AI Startup Program de Meta à la Station F, c’est au tour du géant de la recherche en ligne d’investir dans la Ville Lumière. Son nouveau centre va abriter près de 300 chercheurs issus des équipes de YouTube, Chrome, Google Research et DeepMind, unité restructurée l’année dernière pour positionner l’entreprise en position favorable dans la course à l’IA générative.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Ils se chargeront, notamment, de développer des produits d’IA. Le hub organisera en outre des événements liés à la technologie, à l’instar de conférences ou de concours dédiés aux étudiants, start-up, chercheurs et ONG. « Notre stratégie est claire : consolider nos atouts sur l’ensemble de la chaîne de la valeur de l’IA, de la recherche aux applications en passant par les modèles et les capacités de calcul », commente Marine Ferrari, nouvelle secrétaire d’État au numérique, dans l’une de ses premières prises de parole depuis sa nomination.

Aussi, Google ambitionne que son centre devienne un catalyseur de partenariats académiques et de recherche avec des entités comme le CNRS ou l’université PSL. Sundar Pichai, grand patron de la société de Mountain View, était présent lors de son inauguration. Il s’est également rendu à l’institut Curie pour participer à un événement sur la cybersécurité.

« Nous disposons des meilleurs scientifiques et des entreprises les plus prometteuses et la France est le seul pays à pouvoir fournir l’énergie décarbonée indispensable aux centres de données », réagit Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Des formations sur l’IA pour les Français

L’ambition de Google est également de former 100 000 professionnels français d’ici à la fin de 2025. Des formations sur l’utilisation des outils d’IA seront par exemple proposées aux PME, avec des informations sur leur intégration spécifique dans leur métier.

« L’inauguration de ce nouveau hub Google est la preuve supplémentaire que la France est devenue le leader en Europe en matière d’intelligence artificielle et qu’elle attire les plus grandes entreprises du secteur », commente Bruno Le Maire. L’Hexagone met d’importants moyens en œuvre pour s’imposer comme le champion européen dans le secteur. Pour cela, il compte sur sa nouvelle licorne, Mistral AI, dont l’un des cofondateurs a évolué chez DeepMind.