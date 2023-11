Meta s’associe à Hugging Face et Scaleway pour lancer un nouveau programme de soutien aux start-up françaises. De cette manière, le géant de la Silicon Valley réaffirme sa position en tant qu’acteur majeur de l’open source dans le secteur de l’intelligence artificielle (IA).

Un incubateur basé à Station F

Avec son modèle de langage étendu (LLM) LLaMa 2, Meta a fait le pari de l’open source et s’est démarqué de ses grandes rivales, à l’instar d’OpenAI, Microsoft ou Google. L’entreprise réitère à travers cette nouvelle initiative baptisée AI Startup Program. Localisée au campus de start-up parisien Station F, celle-ci vise à « faciliter l’adoption de modèles de pointe dans le domaine de l’IA pour l’écosystème entrepreneurial français, grâce à une approche ouverte et collaborative », détaille Meta dans un communiqué.

« Depuis plus de 10 ans, Meta contribue au développement de l’intelligence artificielle selon une approche ouverte et collaborative, notamment en France grâce à notre laboratoire de recherche fondamentale FAIR, basé à Paris », rappelle Laurent Solly, Vice-Président Europe du Sud de Meta.

Jusqu’à la fin du mois de novembre, le laboratoire va ainsi rechercher cinq start-up qui bénéficieront, pendant six mois, d’un mentorat technique de la part de ses chercheurs, ingénieurs ou doctorants. Ils auront également accès aux différentes plateformes et outils de Hugging Face, société française qui développe des modèles d’IA open source, ainsi qu’aux ressources informatiques de Scaleway, plateforme cloud du groupe Iliad.

Pour Meta, l’avenir de l’IA passe par l’open source

Cette initiative voit le jour alors que le débat autour de l’open source dans l’IA est particulièrement animé, notamment en ce qui concerne la réglementation de la technologie. Ceux qui ont fait le choix de modèles fermés, comme OpenAI de Google, attestent qu’une technologie ouverte pourrait tomber entre les mains de mauvais acteurs. Pour leur part, les défenseurs de l’open source plaident pour la collaboration et des modèles bénéfiques pour tous.

« L’open source stimule l’innovation car elle permet à un plus grand nombre de développeurs d’utiliser de nouvelles technologies. Il améliore également la sûreté et la sécurité, car lorsqu’un logiciel est ouvert, davantage de personnes peuvent l’examiner de près afin d’identifier et de corriger les problèmes potentiels », estime Mark Zuckerberg, PDG de Meta.

« Je suis fier de voir Hugging Face, Scaleway et Meta s’associer pour lancer un accélérateur de start-up dans le domaine de l’IA à Station F. Cela permettra de concrétiser notre vision commune d’un écosystème d’IA ouvert et collaboratif », s’est enthousiasmé Yann LeCun, Chief AI Scientist chez Meta, dans une publication sur X.

L’entreprise estime que ses nombreux efforts dans l’open source lui permettront d’améliorer l’efficacité de son modèle, pour ensuite le mettre à profit de ses propres plateformes comme Facebook et Instagram.