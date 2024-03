Des représentants du département de la Justice américain vont s’entretenir avec des sénateurs sur la supposée menace pour la sécurité nationale représentée par TikTok. Le Sénat doit se prononcer sur un projet de loi visant à forcer la vente de l’application, sous peine d’interdiction.

Des réunions de briefing

Des réunions sont organisées mardi et mercredi. Les menaces posées par l’exploitation des données sensibles américaines par des adversaires étrangers, y compris celles liées à TikTok, seront évoquées. Des rencontres similaires ont eu lieu avec les membres de la Chambre des représentants avant son vote de la semaine dernière, durant lequel la législation a été approuvée.

L’application est dans le viseur de Washington depuis 2020, quand l’administration Trump tentait déjà de l’interdire. Le gouvernement se méfie particulièrement des possibles liens entre sa maison mère, ByteDance, et les autorités chinoises. Il cite par exemple une législation forçant toutes les entreprises à partager leurs données avec Pékin si cela leur est demandé.

L’espionnage et la diffusion de propagande comptent parmi les plus grandes inquiétudes des décideurs américains, alors que les tensions entre la Chine et les États continuent de croître. De son côté, TikTok ne cesse de nier ces allégations. La société a mis en place un plan à plus d’1,5 milliard de dollars pour justement stocker les données des Américains localement. Mais les législateurs ne sont pas convaincus par ces efforts.

Le département de la Justice penche largement en faveur d’une vente forcée de TikTok à un acteur américain, plutôt que son interdiction. La Chine a toujours fait savoir qu’elle rejetterait une telle proposition.

Les opérations de TikTok aux États-Unis continuent de croître

Les candidats ne manquent pas face à une telle opportunité. Et pour cause, la plateforme a réalisé un chiffre d’affaires de 16 milliards de dollars aux États-Unis en 2023, rapporte le Financial Times. Une performance qui souligne l’ampleur de ses opérations dans le pays.

En prenant également en compte les revenus de Douyin en Chine, ByteDance a généré 120 milliards de dollars sur la même année, soit une croissance de 40 % en glissement annuel. En continuant à ce rythme, elle pourrait bientôt surpasser Meta.

« Ce projet de loi est une interdiction pure et simple de TikTok, même si les auteurs tentent de le dissimuler. Elle bafouera les droits au premier amendement de 170 millions d’Américains et privera 5 millions de petites entreprises d’une plateforme sur laquelle elles comptent pour se développer et créer des emplois », a réagi TikTok.

Depuis quelques jours, l’application envoie de nouveaux messages à ses utilisateurs, leur demandant de s’adresser à leurs sénateurs pour les exhorter à ne pas soutenir le projet de loi.