Le projet de loi visant à interdire TikTok aux États-Unis a déjà franchi une étape déterminante. De son côté, l’application chinoise s’organise pour ne pas perdre le crucial marché américain.

Ce jeudi 7 mars, la commission de l’énergie et du commerce a approuvé le texte à l’unanimité, par 50 voix contre 0. Il devrait être soumis au vote devant la Chambre des représentants dès la semaine prochaine selon le New York Times, traduisant la détermination des députés pour le mettre en application. En cas d’approbation, il devra aussi être présenté devant les membres du Sénat.

Le projet de loi bipartisan a été présenté ce mardi 5 mars. Il donnera environ six mois à ByteDance, la maison mère de TikTok, pour se séparer de l’application, sous peine d’interdiction totale sur le territoire américain. La plateforme est dans le collimateur de Washington depuis 2020, lorsque l’administration Trump envisageait déjà de la bannir.

Le gouvernement se méfie particulièrement des possibles liens entre ByteDance et Pékin, craignant que la société transfère les données des utilisateurs américains aux Parti communiste chinois. L’espionnage et la diffusion de propagande préoccupent également les décideurs dans un contexte de tensions grandissantes entre les deux premières puissances mondiales.

TikTok a toujours nié toute connivence avec les autorités chinoises. L’année dernière, son PDG Shou Zi Chew a témoigné pendant cinq heures devant le Congrès. L’entreprise a également élaboré un plan à 1,5 milliard de dollars visant à stocker les données des Américains localement, mettant en avant sa volonté de rassurer la Maison-Blanche. Malgré ses efforts, l’application est interdite sur les appareils gouvernementaux fédéraux ainsi que sur ceux des fonctionnaires d’une dizaine d’États.

TikTok, qui considère ce projet de loi anticonstitutionnel, déploie d’importants efforts pour le combattre. Certains utilisateurs américains ont vu un message s’afficher lors de l’ouverture de l’application, celui-ci les encourageant à appeler le Congrès pour s’opposer à son interdiction. « Exprimez-vous maintenant, avant que votre gouvernement ne prive 170 millions d’Américains de leur droit constitutionnel à la liberté d’expression », indique-t-il.

When I opened TikTok today, I got this pop-up that gives you no option to exit or swipe away, the only action is to “call now” pic.twitter.com/N1xxfwi0MB

— Casey Lewis (@caseymlewis) March 7, 2024