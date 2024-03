Linwei Ding, un ingénieur informatique chinois ayant travaillé pour Google aux États-Unis, a été arrêté pour avoir volé des secrets industriels en lien avec l’intelligence artificielle (IA). C’est ce qu’a annoncé le 6 mars Merrick Garland, le procureur général des États-Unis.

Jusqu’à 40 ans de prison et un million de dollars d’amende pour l’accusé

Ce ressortissant chinois de 38 ans avait été embauché par Google en 2019 afin de travailler sur les logiciels exploités par l’entreprise pour ses infrastructures de calcul intensif. Entre mai 2022 et mai 2023, il a réussi à télécharger plus de 500 fichiers à caractère confidentiel portant sur les recherches de Google dans le domaine de l’IA. En tant qu’employé de la firme de Mountain View, l’ingénieur avait accès à toutes ces informations assez facilement.

« Nous alléguons que l’accusé a volé à Google des secrets commerciaux liés à l’intelligence artificielle tout en travaillant secrètement pour deux sociétés basées en Chine, » précise Marrick Garland dans un communiqué. D’après l’acte d’accusation, à partir de juin 2022, Linwei Ding aurait reçu 14 800 dollars par mois de la part d’une entreprise technologique chinoise, dont l’identité n’a pas été dévoilée, sans en informer ses supérieurs chez Google.

Par ailleurs, en novembre dernier, il aurait cherché des financements pour développer sa propre start-up spécialisée en intelligence artificielle. Il se serait vanté d’avoir de l’expérience et avait assuré qu’il suffisait « de reproduire et d’améliorer les plateformes déjà conçues par Google pour se faire un nom ». Arrêté ce mercredi en Californie, Linwei Ding a été inculpé de quatre chefs d’accusation de vol de secrets industriels. Il encourt une peine maximale de dix ans de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars, et ce, pour chaque chef d’accusation.

« Nous protégerons farouchement les technologies sensibles développées en Amérique pour éviter qu’elles ne tombent entre les mains de ceux qui ne devraient pas les posséder, » a ajouté le procureur général. De son côté, Google a déclaré que Linwei Ding avait agi seul. L’entreprise assure avoir rapidement réagi après avoir découvert ces agissements. « Nous disposons de garanties strictes pour empêcher le vol de nos informations commerciales confidentielles et de nos secrets commerciaux, » a précisé le géant technologique.

Ce n’est pas la première fois qu’un ressortissant chinois est accusé de vol de secrets industriels. L’an dernier, un ancien employé d’Apple avait été inculpé pour avoir dérobé des documents en lien avec les technologies de conduite autonome de la firme de Cupertino. L’ingénieur logiciel était l’un des rares employés à avoir accès à ces données, qu’il fournissait à Jidu, une entreprise de véhicules électriques fondée par Baidu. Contrairement à Linwei Ding, l’ex-ingénieur d’Apple vit en Chine et n’aurait pas été extradé vers les États-Unis afin d’être jugé.