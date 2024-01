Les abonnés d’Amazon Prime Vidéo aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne ont vu apparaître de la publicité sur la plateforme à partir du 29 janvier. La plateforme promet que ses utilisateurs auront « beaucoup moins de publicités que sur la télévision linéaire et les autres fournisseurs de télévision en streaming ».

La publicité sur Amazon Prime Vidéo arrive au printemps en France

De façon générale, les plateformes de streaming ont du mal à trouver leur équilibre économique face à une concurrence devenue acharnée. Amazon a pris son temps, mais a fini par succomber aux appels des revenus publicitaires. Lors de la révélation de cette évolution en septembre, le groupe de Seattle a fait savoir que son but était de « continuer à investir dans un contenu attrayant et continuer à augmenter cet investissement sur une longue période ». Il promettait déjà « des publicités limitées ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

En 2022, Netflix a pris cette même décision après ses premières pertes d’abonnés. Disney+ avait suivi l’exemple du leader du marché à la fin de la même année. Les deux plateformes ont opté pour un prix plus élevé de leurs offres sans publicité, et un tarif préférentiel pour les abonnés qui en ont. Malgré les critiques, la formule a rencontré un certain succès chez Netflix.

La stratégie est légèrement différente chez Amazon. Tous les utilisateurs auront de la publicité par défaut. Ceux qui ne souhaitent pas en avoir sont amenés à débourser 2,99 dollars en plus par mois aux États-Unis. En France, où la publicité doit arriver au printemps, ce prix supplémentaire n’est pas connu.

Selon une étude de Bank of America, ce changement de politique devrait rapporter 3 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2024. Il faudra y ajouter 1,8 milliard de dollars provenant des utilisateurs optant pour payer le supplément. Elle estime que 70 % resteront sur l’offre avec publicité. D’autres études tablent plutôt pour une part comprise entre 80 et 90 %, avec 5 milliards de dollars de revenus publicitaires générés.

Amazon devrait encore renforcer sa position dans la publicité en ligne. Le groupe qui en propose notamment sur sa plateforme de streaming Twitch se place à la troisième place des revenus générés ainsi en occident, derrière Meta et Google.