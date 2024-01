Cette année, les publicités feront leur apparition sur Amazon Prime Video, un peu partout dans le monde. Selon une étude publiée par Bank of America, la firme de Jeff Bezos pourrait bien engranger quelques milliards de dollars supplémentaires grâce à l’intégration d’annonces publicitaires sur sa plateforme de streaming vidéo (SVOD). ...

Cette année, les publicités feront leur apparition sur Amazon Prime Video, un peu partout dans le monde. Selon une étude publiée par Bank of America, la firme de Jeff Bezos pourrait bien engranger quelques milliards de dollars supplémentaires grâce à l’intégration d’annonces publicitaires sur sa plateforme de streaming vidéo (SVOD).

Amazon mise sur Prime Video pour diversifier son activité publicitaire

Le rapport suggère qu’Amazon vendra pour 3 milliards de dollars de publicités vidéos, lui permettant de générer 1,8 milliard de dollars supplémentaires. Pour cause, les abonnés Prime Video devront débourser 2,99 dollars par mois, en plus du prix qu’ils paient initialement pour avoir accès à la plateforme, afin d’éviter que des publicités apparaissent lorsqu’ils regardent du contenu. Selon Justin Post, un des analystes de Bank of America, 7 abonnés Prime Video sur 10 choisiront de regarder ces annonces publicitaires, plutôt que de payer des frais supplémentaires.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Les publicités sur le service de streaming vidéo d’Amazon apparaîtront au Canada et aux États-Unis dès le 29 janvier prochain. Le Royaume-Uni et l’Allemagne seront les prochains concernés, dès le mois de février. Elles seront ensuite diffusées en France, en Italie, en Espagne, au Mexique et en Australie plus tard dans l’année.

En 2022, Netflix avait été la première plateforme SVOD à introduire la publicité dans son contenu afin de diversifier ses revenus, proposant un abonnement moins cher à ses abonnés par la même occasion. Quelques mois plus tard, c’est Disney+ qui marchait sur les pas de Netflix, proposant à son tour un abonnement avec des publicités, moins onéreux que la formule premium, sans annonce publicitaire.

Pour Amazon, Prime Video constitue la suite logique pour développer ses activités publicitaires et obtenir un retour sur investissement suite aux milliards de dollars dépensés pour obtenir toujours plus de contenus, notamment sportifs. « Pour continuer à investir dans un contenu attrayant et continuer à augmenter cet investissement sur une longue période, à partir de début 2024, les émissions et les films Prime Video incluront des publicités » s’est justifiée l’entreprise. Par exemple, en France, la société diffuse la Ligue 1 et la Ligue 2 moyennant un abonnement de 15 euros mensuels, et propose à ses abonnés Prime Video, des matchs de Roland Garros.

À titre indicatif, l’activité publicitaire d’Amazon, principalement liée aux annonces mises en avant sur sa plateforme de commerce en ligne, a généré 12,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Un chiffre qui correspond à 8,5 % de son chiffre d’affaires global.