Eviden, la branche d’Atos regroupant les activités de supercalculateurs, d’informatique quantique, de cloud et de cybersécurité, a annoncé le 26 janvier, le renforcement de son partenariat avec Microsoft. Pour une durée de cinq ans, Eviden bénéficiera de l’expertise et de l’accompagnement du géant américain de la tech dans le but ...

Eviden, la branche d’Atos regroupant les activités de supercalculateurs, d’informatique quantique, de cloud et de cybersécurité, a annoncé le 26 janvier, le renforcement de son partenariat avec Microsoft. Pour une durée de cinq ans, Eviden bénéficiera de l’expertise et de l’accompagnement du géant américain de la tech dans le but de proposer de nouvelles solutions basées sur l’intelligence artificielle (IA) générative.

Une collaboration importante pour Eviden, en grande difficulté

D’ici 2028, les deux sociétés se sont engagées à générer 2,6 milliards d’euros supplémentaires grâce aux services cloud proposés par Eviden. Afin d’atteindre cet objectif, les deux partenaires développeront et déploieront des solutions d’IA, de big data et de cloud à destination de ses clients présents dans des secteurs clés comme la santé, l’industrie, la finance, l’énergie et l’automobile. Ces outils seront basés sur le cloud de Microsoft, et alimentés par l’IA générative.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Les parties prenantes vont investir dans la création de centres d’innovations gérés par Microsoft Azure. Ils s’assureront de la création et du développement des solutions. En parallèle, 50 000 collaborateurs Eviden seront formés par Microsoft au sein de la trentaine de Global Delivery Centers, les centres de talents d’Atos, dispatchés un peu partout dans le monde. À terme, les équipes d’Eviden seront capables de déployer les solutions développées par les deux entreprises, et d’en assurer leur maintenance.

En octobre dernier, Eviden avait déjà annoncé le déploiement d’une nouvelle offre d’IA générative, baptisée Generative AI Acceleration Program. Elle vise les grandes entreprises qui cherchent à exploiter cette technologie pour leur transformation. Comme le précisait l’ex-fleuron de l’informatique français, « cette solution sur mesure regroupe des applications, l’orchestration des données, une bibliothèque de modèles métier, des services d’infrastructure et des architectures de confiance ». Les futurs outils développés par Microsoft et Eviden viendront s’ajouter à l’offre.

Pour Atos, le prolongement de son partenariat avec la firme de Redmond arrive à point nommé. Le groupe connaît de grandes difficultés en interne, notamment au niveau financier. Elle accuse une dette de 5 milliards de dollars, dont 2,2 milliards de prêts bancaires et de billets de trésorerie. Alors qu’elle doit rembourser 1,5 milliard de dollars d’ici un an, la société envisagerait de céder sa branche Big Data & Security (BDS) spécialisée en cybersécurité, constituant une part d’Eviden. Airbus et Thalès se sont montrés intéressés par la formulation d’une offre comprise entre 1,5 et 1,8 milliard d’euros.