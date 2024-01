Anticipant des changements profonds tant dans la création des publicités que dans le ciblage des audiences, Meta dévoilait l’année dernière une suite d’outils reposant sur l’IA générative. Ouverte progressivement aux annonceurs, elle semble obtenir des résultats concluants.

C’est en tout cas ce qu’a révélé Nicola Mendelsohn, la responsable de la division commerciale du groupe, à l’occasion d’une interview avec Bloomberg à Davos. Après une année 2022 où le cours de son action avait été divisé par trois, faute d’un métavers concluant, la priorité était donnée à l’intelligence artificielle avec un retour à son cœur de métier, la publicité.

À la fin de cette même année, Meta dévoilait Advantage+, un mode de campagne qui optimise en continu la diffusion et le message des annonces. Quelques mois plus tard, de premiers résultats, probants, sont présentés : 20 % de conversions supplémentaires, et un ROI de 32 %. Des chiffres rappelés par Nicola Mendelsohn hier.

Il y a trois mois, le groupe a mis en lumière une autre série d’outils baptisée AI Sandbox. Elle fait office d’aide à la création publicitaire, avec la déclinaison de plusieurs versions d’un visuel, adaptant un argument ou un design en fonction d’une cible ou d’un objectif. Déployée à l’ensemble des annonceurs cette année, elle réduit à « un bouton » ce qui prenait plusieurs dizaines d’étapes au auparavant.

L’arrivée de l’ATT sur les smartphones d’Apple, permettant aux internautes de se protéger du suivi à des fins publicitaires, a mis à mal la rentabilité de Meta. Google entamant cette année une disparition progressive des cookies tiers devrait à nouveau perturber ses performances. Le recours à l’intelligence artificielle n’est donc pas qu’un effet de mode, mais la solution pour faire mieux, avec moins de données.