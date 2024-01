Depuis le 4 janvier, Google a enclenché le plan visant à désactiver les cookies tiers sur le navigateur Chrome. Une initiative qui a mis du temps à être enclenchée, la firme de Mountain View préférant prendre son temps pour mettre au point des jetons de confiance, jouant un rôle similaire aux cookies, mais disposant d’un chiffrement masquant l’identité d’un internaute aux annonceurs.

D’ici la fin de l’année, fini les cookies sur Google Chrome

Dans un billet de blog datant de décembre, Google expliquait qu’il commencerait « à tester la protection contre le pistage, une nouvelle fonctionnalité qui limite le suivi intersites en restreignant par défaut l’accès aux sites Web aux cookies tiers ». Cette première étape concerne 1 % des utilisateurs de Chrome dans le monde, soit 30 millions d’usagers. Une fois testés et approuvés, les jetons de confiance seront progressivement déployés pour tous les utilisateurs.

L’impact de la suppression des cookies tiers sera non négligeable puisqu’ils fournissaient des informations clés contribuant à alimenter le système de publicité ciblée sur internet. Désormais, les utilisateurs seront regroupés en fonction de leurs centres d’intérêt, ces derniers étant identifiés grâce à leur activité de navigation récente. Les annonceurs pourront utiliser ces informations pour continuer à diffuser des publicités ciblées, sans qu’ils aient accès aux informations personnelles des internautes.

Initialement annoncé pour le troisième trimestre 2022, puis reporté à 2023, Google avait décidé de repousser une nouvelle fois la fin des cookies tiers sur Chrome à 2024. En réalité, le géant de la tech était prêt à tester sa nouvelle fonctionnalité dès 2021, mais il l’avait développé en ne prenant pas en considération certains points du règlement général de protection des données (RGPD). En conservant cette version des jetons de confiance, la société n’aurait pas pu les déployer en Europe, même si les tests avaient été concluants aux États-Unis.

Ayant revu sa copie, le géant technologique espère mettre fin aux cookies tiers au cours du second semestre 2024, « sous réserve de répondre aux exigences de l’autorité britannique de la concurrence ». En effet, en janvier 2021, la Compétition and Markets Authority (CMA) avait lancé une enquête sur le processus mis en place par Google pour mettre fin aux cookies tiers, soupçonnée d’abuser de sa position dominante. En juin de la même année, pour assurer le régulateur antitrust, l’entreprise s’était engagée à collaborer avec la CMA sur les technologies qu’elle développerait et déploierait pour remplacer les cookies.