Le mardi 18 juillet, Google dévoilait la dernière mise à jour de son navigateur Chrome, estampillée 115. Outre les diverses corrections de bugs et les quelques améliorations pour les développeurs, cette version amène surtout une nouveauté tant redoutée qu’attendue, longtemps reportée : la Privacy Sandbox, une technologie qui mettra fin à l’usage des cookies tiers.

La fin des cookies tiers approche

C’est enfin l’heure du grand saut pour Google. Après des années de préparation, la firme de Mountain View entame le déploiement de Privacy Sandbox, une multitude d’API visant à développer des solutions publicitaires efficaces tout en préservant la vie privée des internautes. Cette approche marque un changement majeur pour les annonceurs, qui se sont toujours reposés sur les cookies tiers pour identifier des profils d’utilisateurs et créer des campagnes marketing personnalisées.

L’implémentation de ce nouveau mécanisme sera progressive, mais plutôt rapide. Dès ce lundi 24 juillet, Google a commencé à déployer six API de pertinence et de mesure.

Parmi celles-ci :

Topics , l’alternative à FLoC qui regroupe les internautes selon leurs centres d’intérêt sans partager leurs données personnelles avec les annonceurs ;

, l’alternative à FLoC qui regroupe les internautes selon leurs centres d’intérêt sans partager leurs données personnelles avec les annonceurs ; Attribution Reporting , qui permet de mesurer à quel moment une action d’un utilisateur entraîne une conversion sans utiliser d’identifiants intersites ;

, qui permet de mesurer à quel moment une action d’un utilisateur entraîne une conversion sans utiliser d’identifiants intersites ; Protect Audience , destinée à faire du reciblage publicitaire, sans avoir recours aux cookies tiers ;

, destinée à faire du reciblage publicitaire, sans avoir recours aux cookies tiers ; Private Aggregation , pour mesurer l’efficacité d’une campagne publicitaire sans révéler les données personnelles des utilisateurs. La data est agrégée afin de générer rapidement des rapports complets ;

, pour mesurer l’efficacité d’une campagne publicitaire sans révéler les données personnelles des utilisateurs. La data est agrégée afin de générer rapidement des rapports complets ; Shared Storage , grâce à laquelle il est possible de partager des données entre différents sites, mais dans le “local storage” d’une page, où un annonceur peut intégrer plus d’informations que dans un cookie ;

, grâce à laquelle il est possible de partager des données entre différents sites, mais dans le “local storage” d’une page, où un annonceur peut intégrer plus d’informations que dans un cookie ; Fence Frames, pour intégrer des contenus dans une page web sans partager de données intersites.

Privacy Sandbox ne sera pas visible par tous les utilisateurs de suite. Pour le moment, il n’est accessible qu’à 35 % d’entre eux. La fonctionnalité sera ensuite mise à disposition de 60 % des internautes en août et enfin 99 % en septembre. Durant toute cette durée, elle cohabitera avec les cookies tiers.

Ce n’est qu’à partir de début 2024 qu’ils seront désactivés pour 1 % des utilisateurs de Chrome. La proportion sera de plus en plus importante au fil des semaines. Avec ce lancement bien millimétré, Google pourra identifier et résoudre, au fur et à mesure, les problèmes qui pourraient se présenter.