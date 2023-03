Meta a donné des nouvelles des performances publicitaires de son système basé sur l’intelligence artificielle (IA) Advantage+, et ils sont très positifs.

Les chiffres parlent

Avec l’arrivée de l’App Tracking Transparency d’Apple sur iOS, qui permet aux utilisateurs de désactiver la publicité ciblée, Meta a été forcée de revoir son système publicitaire, sa principale source de revenus. Pour cela, l’entreprise a misé sur l’intelligence artificielle, et plus particulièrement sur le machine learning. Advantage+ « automatise et simplifie le processus de création de campagnes publicitaires et aide à diffuser des annonces plus pertinentes », explique la société dans un billet de blog.

Avec ce dispositif, un annonceur doit simplement définir son objectif commercial, le pays qu’il cible, la création publicitaire et le budget. Ensuite, les systèmes d'IA se chargent du reste et optimisent le processus pour trouver la bonne personne, avec le bon message, au bon moment.

Selon Meta, ce nouveau système est très efficace. « Au quatrième trimestre 2022, les annonceurs ont enregistré plus de 20 % de conversions supplémentaires par rapport à l'année précédente [tandis que] des tests récents ont révélé que les annonceurs qui utilisent des campagnes d'achat Advantage+ constatent une augmentation de 32 % du retour sur les dépenses publicitaires », assure-t-elle.

Une source d’espoir

La firme de Mark Zuckerberg propose d’autres outils publicitaires basés sur l’IA, et est confiante quant à leur capacité à permettre aux annonceurs d’obtenir le meilleur retour sur investissement possible.

Comme le rapporte Social Media Today, Meta a récemment déposé un brevet pour un système d'analyse qui serait capable de prédire la viralité des clips vidéo. Si un tel outil pourrait révolutionner le secteur publicitaire, l’entreprise doit rester prudente et ne pas aller trop vite : certains annonceurs s'inquiètent du fait que le processus basé sur l’IA ne leur donne pas assez de contrôle sur leurs campagnes.

La performance de ces nouveaux outils publicitaires est une source d’espoir pour Meta, qui a traversé une année 2022 particulièrement compliquée. La société veut désormais se concentrer sur l’efficacité, va mettre de côté de nombreux projets, et devrait se séparer de milliers d’employés cette année afin de se restructurer.