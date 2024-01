Intel a annoncé le 9 janvier avoir trouvé un accord pour acquérir Silicon Mobility, entreprise française spécialisée dans la conception de systèmes sur puce (SoC) à destination des véhicules hybrides et électriques. Ce rachat s’inscrit dans le cadre de la stratégie « AI Everywhere » du géant américain des semi-conducteurs ...

Intel a annoncé le 9 janvier avoir trouvé un accord pour acquérir Silicon Mobility, entreprise française spécialisée dans la conception de systèmes sur puce (SoC) à destination des véhicules hybrides et électriques. Ce rachat s’inscrit dans le cadre de la stratégie « AI Everywhere » du géant américain des semi-conducteurs visant à rattraper son retard en matière d’intelligence artificielle.

Intel fait des semi-conducteurs pour l’automobile, l’une de ses priorités

À l’heure actuelle, plus de 50 millions de véhicules à travers le monde utilisent des composants d’Intel pour alimenter les services d’infodivertissement, les écrans ou d’autres supports numériques. Néanmoins, le groupe veut aller encore plus loin en proposant de nouvelles solutions embarquées poussées par l’IA. « Intel adopte une approche globale pour résoudre les plus grands défis de l’industrie. La mise en place de solutions d’IA innovantes sur la plate-forme automobile aidera l’industrie à naviguer dans la transformation vers les véhicules électriques, » déclare Jack Weast, vice-président et directeur général d’Intel Automotive.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

C’est pour soutenir à cet objectif qu’Intel rachète Silicon Mobility, jeune entreprise française fondée en 2015, et basée à Sophia Antipolis, un technopole situé dans les Alpes-Maritimes. Après une levée de fonds de 10 millions d’euros en 2018, les fonds d’investissement Cipio Partners et Capital-E possédaient des parts dans la société, au point d’être ses principaux actionnaires. Ce financement lui a permis d’accélérer sa croissance, de recruter plus de collaborateurs, mais surtout, de pouvoir commercialiser deux SoC.

Baptisés Olea, ces composants électroniques permettent d’optimiser « un grand nombre de fonctions critiques intégrées à la voiture ». Concrètement, ils réduisent la consommation énergétique des véhicules électriques, offrant ainsi plus d’autonomie. « L’acquisition de Silicon Mobility s’aligne sur nos objectifs de développement durable tout en répondant à un besoin critique de gestion de l’énergie pour l’industrie, » précise Intel dans un communiqué.

Parallèlement, Intel a présenté à l’occasion de l’édition 2024 du CES, de nouveaux SoC destinés au secteur de l’automobile. Ces composants devront permettre d’embarquer l’intelligence artificielle (IA) au sein des véhicules afin de proposer de nouvelles fonctionnalités aux conducteurs, notamment en lien avec leur sécurité et leur confort. Zeekr, constructeur chinois de véhicules électriques, a signé un partenariat avec le géant américain afin de devenir la première entité à intégrer ces SoC dans ses voitures.