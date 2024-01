Racheté 44 milliards de dollars par Elon Musk en 2022, Twitter (à présent renommé X) continue de voir sa valeur s’éroder. Les estimations partagées par Fidelity Investments nous apprennent que le réseau social vaudrait désormais moins d’un tiers de ce que le milliardaire sud-africain avait déboursé pour se l’offrir. Et en l’occurrence, le gestionnaire de fonds sait de quoi il parle. En 2022, c’est lui qui avait aidé Elon Musk à acquérir la plateforme.

Dans le détail, on apprend notamment que X aurait perdu près de 71,5 % de sa valeur au total. Le service ne vaudrait ainsi plus que 12,5 milliards de dollars à date. Une dégringolade d’autant plus importante qu’elle s’est fortement accentuée en fin d’année dernière.

X en pleine déconfiture… la faute à Elon Musk ?

Les chiffres partagés par Fidelity concernent en effet la fin du mois de novembre. On peut les comparer aux données dévoilées un mois plus tôt par X, lors de la distribution d’actions à ses salariés. On découvrait alors qu’en un an, la valeur de l’entreprise avait déjà chuté de près de 56% depuis son rachat, pour tomber aux environs de 19 milliards de dollars « seulement ».

Cet effritement de la valorisation de Twitter s’est donc nettement aggravé entre octobre et fin novembre, avec une perte de valeur de 6,5 milliards supplémentaire en quelques semaines à peine. Une situation que l’on peut imputer aux dernières incartades en date d’Elon Musk, qui ont eu des effets délétères sur les revenus publicitaires du groupe et sa capacité à convaincre les annonceurs.

D’après les analyses de Fidelity, cette chute se serait effectivement accélérée suite aux déclarations de l’homme d’affaires à l’égard des annonceurs (comme Apple ou encore Walt Disney) qui ont, d’ores et déjà, décidé de quitter la plateforme. En novembre, à l’occasion d’une conférence, Elon Musk répondait en effet « allez vous faire foutre » aux entreprises ayant décidé de ne plus afficher de publicités sur Twitter, et ce, face à la quasi-absence de modération sur la plateforme… mais aussi et surtout suite à une prise de position d’Elon Musk, jugée antisémite par de nombreux observateurs.

Des propos qui passent mal et qui pourraient précipiter la chute de X. Fidelity estime d’ailleurs que ce nouvel écart de conduite du milliardaire aurait contribué à réduire de 10,7% la valeur de X sur le seul mois de novembre.