Le mois dernier, pour la première fois depuis 20 ans, la Corée du Sud a envoyé plus de marchandises vers les États-Unis que la Chine. Ces résultats témoignent des liens de plus en plus étroits qu’ont tissé Washington et Séoul, grâce notamment au marché des semi-conducteurs. Le rapprochement de la ...

Le mois dernier, pour la première fois depuis 20 ans, la Corée du Sud a envoyé plus de marchandises vers les États-Unis que la Chine. Ces résultats témoignent des liens de plus en plus étroits qu’ont tissé Washington et Séoul, grâce notamment au marché des semi-conducteurs.

Le rapprochement de la Corée du Sud et des États-Unis a impacté les importations chinoises

En décembre, la Corée du Sud a vendu pour 11,3 milliards de dollars de marchandises aux États-Unis, contre 10,9 milliards de dollars à la Chine. Les exportations vers la Chine ont chuté de 2,9 % par rapport à décembre 2022, tandis que les expéditions vers les États-Unis ont augmenté de 20,8 %. Cela faisait plusieurs mois que les deux superpuissances importaient quasiment autant de marchandises de Corée du Sud.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Sur l’année 2023, la Corée du Sud a exporté plus de denrées que l’année précédente, enregistrant une hausse globale de 5,1 % selon les données du ministère sud-coréen du Commerce. En 2021 et 2022, l’économie sud-coréenne a connu une phase de récession, plombée par l’inflation et la hausse des taux d’intérêt. Le pays du matin calme a pu s’appuyer sur le rebond de certains marchés en 2023, dont celui des semi-conducteurs.

Les exportations de composants électroniques depuis la Corée du Sud ont bondi de 21,8 % en décembre 2023 par rapport à la même période en 2022. De la même manière, le prix des puces mémoires, fer de lance de ses deux fleurons technologiques Samsung et SK Hynix, a nettement augmenté. Cela s’explique par l’émergence des outils d’intelligence artificielle générative dont la formation et le fonctionnement demandent une très grande puissance de calcul et de grandes capacités de mémoire. Par conséquent, la demande en puces a explosé.

Ce marché des semi-conducteurs a indéniablement rapproché la Corée du Sud et les États-Unis. Dans le cadre des restrictions mises en place par l’Administration Biden pour empêcher les sociétés chinoises d’avoir accès à des composants électroniques avancés, la première puissance mondiale comptait sur le soutien de ses alliés. Cela a placé la Corée du Sud dans une situation délicate vis-à-vis de son premier partenaire commercial, la Chine.

Le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol avait négocié avec son homologue américain, Joe Biden. Washington a donné une dérogation à Samsung et SK Hynix pour qu’ils puissent continuer de produire leurs puces mémoires au sein de l’Empire du Milieu. Malgré tout, la Chine n’a plus la possibilité de se procurer de puces avancées auprès de son partenaire sud-coréen, ce qui explique, en partie, cette baisse des exportations.