L’administration Biden a donné une dérogation aux limites indéfinies à Samsung et SK Hynix pour continuer et développer la fabrication de puces mémoires en Chine. La présidence sud-coréenne a révélé et salué la nouvelle lors d’un point presse ce 9 octobre.

Les usines chinoises de Samsung et SK Hynix pourront continuer à produire des semi-conducteurs avancés

En avril, lors de la visite d’État aux États-Unis du président de la République de Corée Yoon Suk-yeol, la première question à la conférence de presse commune avec Joe Biden, évoquait la menace que font peser sur les entreprises sud-coréennes les sanctions américaines sur les semi-conducteurs en Chine. Séoul vient de confirmer qu’elles bénéficieraient d’un régime d’exception.

Samsung et SK Hynix représentent 60,5 % de la production mondiale de puces mémoires, dont une bonne partie est localisée en Chine. Faire tourner leurs usines situées à Xi’an pour la première, à Wuxi et Dalian pour la seconde nécessite des outils américains.

Avec les restrictions à l’export dans le domaine des semi-conducteurs avancés en Chine il y a un an, l’activité des deux groupes sud-coréens s’est vue grandement menacée. Elles avaient bénéficié dans un premier temps d’un délai d’un an, la dérogation est désormais à durée illimitée.

Le conseiller économique de la présidence Choi Sang-mok a déclaré que « La décision du gouvernement américain signifie que le plus gros problème commercial pour les sociétés coréennes de semi-conducteurs a été résolu ». Il s’est engagé par ailleurs à la poursuite de la collaboration des deux pays dans le secteur.

Les deux entreprises ont déjà été informées de cette décision. « Grâce à une coordination étroite avec les gouvernements concernés, les incertitudes liées au fonctionnement de nos lignes de fabrication de semi-conducteurs en Chine ont été considérablement supprimées, » a déclaré un porte-parole de Samsung à Bloomberg. De son côté SK Hynix a salué la décision de l’administration Biden d’étendre sa dérogation.

Les États-Unis font preuve de réalisme diplomatique avec Taïwan et la Corée du Sud

L’information ayant été révélée par Séoul, le cas de la Taïwan Semiconductor Manufacturing Company n’a pas été abordé. L’entreprise, qui profitait de la même exemption pourrait cependant être concernée. En juin, Alan Esteves, sous-secrétaire au Commerce américain avait évoqué que la situation des groupes taïwanais et sud-coréen serait réglée en octobre.

En septembre Washington avait déjà assoupli un autre texte, le Chips and Science Act. Ce programme de subvention pour l’installation d’usines de semi-conducteurs aux États-Unis comportait une clause interdisant en retour les investissements importants en Chine. Les seuils ont été redéfinis, laissant à Samsung la possibilité d’en bénéficier pour une future installation au Texas.