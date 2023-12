Après un démarrage semé d’embûches, la PlayStation 5 vient d’atteindre les 50 millions d’exemplaires vendus. Sony se félicite de cette performance, réalisée quasiment à la même vitesse que sa prédécesseur, la PlayStation 4.

Une belle année pour la PS5

Les débuts de la PS5 n’ont pas été parfaits. Entravé par des problèmes de chaîne d’approvisionnement, le déploiement de la console a dû se confronter à de nouveaux obstacles. La demande étant bien plus élevée que l’offre, elle a longtemps été en rupture de stock dans le monde entier. Dans le même temps, le marché du jeu vidéo a connu une importante perte de vitesse après une croissance exponentielle pendant la pandémie.

Cette période a également freiné le développement de nombreux jeux : en 2022, quasiment aucun blockbuster n’a été commercialisé. Cette période de disette est officiellement terminée, selon Sony. Les ventes de la PS5 ont désormais surpassé les 50 millions d’exemplaires, 161 semaines après son lancement. La PS4, l’une des consoles les plus populaires de tous les temps, a mis 160 semaines à atteindre ce palier.

L’année 2023 a été bien plus prolifique que la précédente en termes de sorties de jeux, avec des titres comme Hogwarts Legacy, Spider-Man 2, Baldur’s Gate 3 ou encore Alan Wake 2. « D’après notre analyse du marché et nos discussions avec les consommateurs, beaucoup d’entre eux attendent qu’un jeu spécifique soit le catalyseur qui les fera passer à la console de nouvelle génération », commente Eric Lempel, responsable des activités mondiales chez Sony Interactive Entertainment.

Le marché du jeu vidéo repart à la hausse

Le marché des consoles devrait rebondir de 7,2 % cette année pour atteindre 60,9 milliards de dollars, après une baisse de 7,3 % en 2022, selon les estimations du cabinet d’analyse Ampere. Cette croissance signifie qu’il devrait atteindre un niveau similaire à 2021, lors du boom lié à la pandémie.

En 2023, les ventes de la PS5 ont augmenté d’environ 65 % pour atteindre 22,5 millions d’unités. Celles de la dernière Xbox ont chuté de 15 % pour s’établir à 7,6 millions d’exemplaires.

Sony et Microsoft adoptent deux modèles bien distincts : quand le premier continue de miser sur la vente de matériel, le second compte majoritairement sur son offre de cloud gaming, le Game Pass. Celui-ci inclut des centaines de titres accessibles via Xbox, PC ou en ligne grâce à un abonnement mensuel. Les experts s’accordent pour dire que ce format représente l’avenir de l’industrie du jeu vidéo.