À l’annonce de la Xbox Series X, les moqueries ont fusé autour du design de la console next-gen de Microsoft. Les internautes l’ont notamment comparée à un réfrigérateur. Ni une, ni deux, la firme de Redmond a décidé de lancer un mini-frigo Xbox reprenant le design de la Series X. L’arrivée de ce produit n’est cependant pas anodine étant donné qu’elle fait suite à un concours organisé par le réseau social Twitter.

Dites bonjour au mini-frigo Xbox Series X

Une chose est sûre, Microsoft n’est pas du genre à se vexer concernant la Xbox. À la suite de multiples moqueries autour du design de sa dernière console, la firme américaine a par exemple envoyé un réfrigérateur grandeur nature de la Series X au rappeur Snoop Dog, ou encore à la YouTubeuse Tech iJustine avant sa sortie. La blague ne s’est cependant pas arrêtée en si bon chemin.

Début avril 2021, Xbox a en effet remporté le titre #BestOfTweets face à Skittles lors d’un concours organisé par le compte Twitter Marketing. En cas de victoire, Aaron Greenberg, directeur marketing chez Xbox Games, a promis l’entrée en production d’un mini-frigo Xbox Series X. Tout est finalement devenu réalité lors de la conférence Xbox & Bethesda Showcase , ce dimanche lors de l’E3 2021.

Après avoir annoncé plusieurs jeux, dont la majorité arrivera sur le Xbox Game Pass, Microsoft a pris le temps d’un « One More Thing » des plus réussis à la fin de cet évènement. Dans un trailer, l’entreprise a annoncé l’arrivée du « mini-frigo le plus puissant du monde » : le Xbox Mini Fridge. La courte vidéo met ainsi en avant ce format miniature qui permettrait, selon les visuels 3D, de contenir pas moins d’une douzaine de canettes. La firme a notamment vanté la présence d’une architecture de refroidissement Xbox Velocity dans ce produit. Aucun prix n’a été annoncé pour le moment, mais nous savons d’ores et déjà que cet iconique mini-frigo arrivera à l’automne 2021 lors des fêtes de fin d’année.

Pour rester dans l’humour, Aaron Greenberg a déclaré dans un tweet : « Juste pour confirmer puisque beaucoup ont demandé, non le #XboxMiniFridge ne sera pas gratuit sur le Game Pass ». Il faut dire que Microsoft a annoncé qu’une grande majorité des jeux présentés lors de l’E3 2021 seront disponibles sur le Xbox Game Pass dès le jour de leur sortie, alors pourquoi par un mini-frigo en prime !