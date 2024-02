Xbox va lancer quatre de ses jeux exclusifs sur ses plateformes rivales, a annoncé son dirigeant Phil Spencer. Une décision qui s’inscrit dans un changement de cap pour la branche gaming de Microsoft, s’orientant davantage vers le contenu au détriment du matériel.

Premier pas avant un possible déploiement plus large

La semaine dernière, le patron de Xbox teasait « un événement de mise à jour commerciale », au cours duquel il présenterait « plus de détails sur la vision de l’avenir de la Xbox ». Il vient d’annoncer que quatre jeux, deux populaires et deux plus modestes, seraient déployés sur les consoles concurrentes.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Une initiative qui vise surtout à tâter le terrain pour l’entreprise, il n’est pas exclu de voir d’autres jeux être lancés sur PlayStation ou Switch à l’avenir. Récemment, une enquête de The Verge révélait que Xbox envisageait d’ouvrir les jeux événements Starfield et Indiana Jones and the Great Circle. « Nous prenons chaque décision en gardant à l’esprit la santé à long terme de la Xbox, ce qui signifie une plateforme en pleine croissance, des jeux performants, la mise en place de la meilleure plateforme pour les créateurs et la possibilité d’atteindre le plus grand nombre de joueurs possible », a commenté Phil Spencer.

Depuis ses rachats de Bethesda et d’Activision Blizzard, la firme de Redmond possède un portfolio de jeux colossal. S’ouvrir aux plateformes rivales semble tomber sous le sens : les consoles Xbox connaissent des résultats bien au-deçà de celles de Sony et de Nintendo. Certains analystes estiment que la PlayStation 5 a dépassé la Xbox dans une proportion de près de trois pour un l’année dernière.

La fin d’une ère dans l’industrie ?

En 2024, la croissance du secteur des jeux vidéo devrait stagner. L’industrie se prépare à une perte de vitesse en opérant des licenciements comme Microsoft au sein de la division Activision Blizzard. Sony vient, pour sa part, de revoir ses prévisions de ventes de PlayStation à la baisse.

Phil Spencer a par ailleurs admis que les souscriptions au Game Pass, offre de cloud gaming du géant des logiciels, ralentissaient. Le service compte désormais 34 millions d’abonnés, contre 25 millions il y a deux ans, et reste particulièrement lucratif pour Microsoft. En suivant cette logique, la division Xbox s’axe davantage sur les jeux que sur sa console phare.

« Je suis fondamentalement convaincu qu’au cours des cinq ou dix prochaines années, les jeux exclusifs, c’est-à-dire les jeux réservés à un seul type de matériel, vont représenter une part de plus en plus réduite de l’industrie du jeu », analyse Phil Spencer. Une tendance qui devrait s’étendre à la filière. Le directeur financier de Sony a expliqué que proposer des jeux exclusifs sur d’autres plateformes lui permettrait d’améliorer son bénéfice d’exploitation.