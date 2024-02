Microsoft devrait annoncer, dès la semaine prochaine, la fin de l’exclusivité de certains de ses titres phares pour les déployer sur la plus grande rivale de la Xbox, la PlayStation 5. Une initiative qui pourrait chambouler l’industrie du jeu vidéo, marquée depuis deux décennies par la rivalité entre les deux consoles.

Selon plusieurs sources concordantes, la firme de Redmond va bientôt dévoiler sa nouvelle stratégie dans la filière des jeux vidéo. Après des discussions très animées en interne, elle aurait décidé de lancer certains de ses jeux les plus importants sur PlayStation 5. Hi-Fi Rush, Starfield et Indiana Jones and the Great Circle, prévu pour cette année, seraient concernés.

Une telle annonce marquerait un tournant majeur dans la stratégie de Microsoft. Ces dernières années, l’entreprise a fait l’acquisition de deux des plus gros studios au monde, Bethesda et Activision Blizzard. L’industrie s’attendait alors à ce que l’éditeur de la Xbox rende leurs titres exclusifs à son écosystème, mais il semble que le contraire soit sur le point de se produire. Microsoft se muerait alors en plus grand éditeur de jeux vidéo au monde.

Sur X, le patron de la division Xbox Phil Spencer a dévoilé qu’une importante révélation serait partagée la semaine prochaine. « Nous vous écoutons et nous vous entendons. Nous avons planifié un événement de mise à jour commerciale pour la semaine prochaine, au cours duquel nous avons hâte de partager avec vous plus de détails sur notre vision de l’avenir de la Xbox. Restez à l’écoute », a-t-il écrit.

We’re listening and we hear you. We’ve been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned.

