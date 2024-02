Sorti le 19 janvier, Palworld s’est rapidement imposé comme le plus grand succès d’un développeur tiers sur le Xbox Game Pass. Le titre, surnommé « Pokémon avec des armes », permet à l’offre de cloud gaming de Microsoft de passer à la vitesse supérieure.

Chiffres probants

Le jeu a dépassé les 7 millions de joueurs sur Xbox et PC, ce qui en fait le troisième plus grand lancement de l’histoire du Game Pass, a annoncé la firme de Redmond dans un communiqué. « La réponse des fans a été formidable et il est incroyable de voir les millions de joueurs à travers le monde apprécier Palworld », a commenté Takuro Mizobe, PDG de Pocketpair, le développeur du jeu vidéo.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Palworld a également atteint un pic de près de 3 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur Xbox, soit le titre le plus joué sur les plateformes de l’entreprise à ce moment-là.

« Palworld est un jeu en ligne à monde ouvert dans lequel les joueurs sont plongés dans une contrée mystérieuse et ont la possibilité de capturer plus de 100 Pals, des monstres dotés d’un large éventail de capacités, tant pour le combat que pour la survie dans un monde hostile », détaille Microsoft. Le titre a suscité la controverse, notamment car il partage des thèmes et des concepts avec la franchise culte Pokémon.

Le Xbox Game Pass continue de s’étoffer

Palworld marque un nouveau succès pour Microsoft, qui aspire à étendre considérablement la portée de son service d’abonnement. La firme investit massivement dans ce secteur, notamment avec le rachat le plus important de l’histoire du jeu vidéo en mettant la main sur Activision Blizzard.

Si Sony domine les ventes de consoles loin devant Xbox, Microsoft est largement en avance dans le secteur du cloud gaming, voué à prendre une place toujours plus importante dans l’industrie des jeux vidéo.

« L’obtention de Palworld est un coup d’éclat pour Microsoft et permettra certainement d’attirer de nouveaux abonnés au Game Pass, mais aussi de fidéliser les anciens. C’est maintenant le jeu phare de Microsoft », estime Serkan Toto, analyste spécialisé dans le secteur des jeux vidéo.

Au dernier trimestre 2023, les revenus des contenus et services Xbox, qui comprennent le Xbox Game Pass, ont augmenté de 61 %. Le gaming s’établit désormais comme le troisième secteur d’activité le plus rentable du géant des logiciels.