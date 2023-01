Sony a tenu une conférence, le 5 janvier, à Las Vegas, lors de la Consumer Technology Association, le plus grand salon mondial de l’électronique. Au cours de celle-ci, Jim Ryan, responsable de la branche jeu vidéo de l’entreprise, a indiqué qu’après deux années de production difficiles, la pénurie de PlayStation 5 (PS5) touchait à sa fin.

30 millions de PS5 vendues dans le monde

« Tous ceux qui veulent une PS5 devraient avoir beaucoup plus de facilité à s’en procurer une auprès des détaillants du monde entier désormais », a déclaré Jim Ryan lors de sa prise de parole. Il ajoute que Sony a rencontré « une demande sans précédent au milieu d’un environnement difficile », à savoir une pénurie de semi-conducteurs.

Dans la même catégorie Amazon annonce le licenciement de plus de 18 000 personnes

Il explique que « le mois de décembre 2022 a été le mois le plus important en termes de ventes pour la PS5 ». À ce jour, Sony a écoulé plus de 30 millions d’exemplaires de sa dernière génération de PlayStation. C’est environ 5 millions de plus que les chiffres partagés en novembre dernier.

La fin de deux ans de tension

Lancée en novembre 2020, la PS5 a rapidement été victime de son succès. La forte demande et la rareté du produit, influencées par la pénurie de puces électroniques nécessaires à sa fabrication, ont fait grimper en flèche son prix et rendu son acquisition synonyme de chance. Si Hiroki Totoki, directeur financier de Sony affirmait, en mai 2022, qu’il était difficile de prédire quand l’industrie des semi-conducteurs allait se redresser, Jim Ryan a précisé que « l’offre de PS5 s’est améliorée vers la fin de l’année ».

Au cours des deux dernières années, des revendeurs peu scrupuleux, surnommés « scalpers », ont profité des ruptures de stock régulières pour mettre à la vente la console à des prix exorbitants. Le prix de la PS5 monte jusqu’à 1 000 € sur certaines places de marché, à l’heure où ces lignes sont rédigées. Une pratique qui devrait commencer à diminuer avec le temps, alors que les PlayStation 5 reprennent, petit à petit, le chemin des magasins spécialisés.