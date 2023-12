SumUp, le spécialiste britannique des terminaux mobiles et services de paiement, a annoncé ce lundi avoir levé 285 millions d’euros. Ce financement permettra à la fintech de développer son écosystème ...

SumUp, le spécialiste britannique des terminaux mobiles et services de paiement, a annoncé ce lundi avoir levé 285 millions d’euros. Ce financement permettra à la fintech de développer son écosystème de clients et de se renforcer sa présence à l’international dans un contexte économique très compliqué.

SumUp réussit à conserver sa valorisation malgré les difficultés économiques

L’un des principaux concurrents du suédois iZettle, filiale de PayPal et de l’américain Block appartenant à Jack Dorsey, vient de boucler un nouveau tour de table lui permettant d’être valorisée 8,6 milliards de dollars. Comme de nombreuses entreprises du secteur des technologies financières, la valorisation de SumUp a connu des hauts et des bas, mise sous pression à cause de la hausse des taux d’intérêt rendant l’obtention de financements beaucoup plus compliqué.

Au début de l’année dernière, l’entreprise avait cherché à lever des fonds qui lui auraient permis d’être valorisé à plus de 20 milliards de dollars. Le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022 l’a obligé à revoir ses ambitions à la baisse, acceptant finalement d’obtenir 590 millions de dollars pour une valorisation de près de 8 milliards d’euros. En ce mois de décembre, SumUp a finalement réussi à persuader plusieurs investisseurs d’injecter des fonds dans l’entreprise.

La fintech s’est appuyée sur de bons résultats annuels, son bénéfice avant impôts ayant atteint 1,2 million d’euros en 2022, tandis que son chiffre d’affaires a dépassé les 150 millions d’euros, en hausse de près de 50 %. Cela a convaincu Sixth Street Growth de mener le tour de table. La société d’investissement était accompagnée de Bain Capital Tech Opportunities, Fin Capital et Liquidity Group.

Grâce à ce financement, SumUp cherchera à accélérer son implantation à l’international tout en continuant à fournir à ses clients, des outils et services toujours plus performants pour démarrer, gérer et développer leur activité au mieux. C’est ce qu’a souligné dans un communiqué Hermione McKee, directrice financière de la fintech, précisant que « ce financement nous donne une puissance de feu supplémentaire pour saisir les opportunités de croissance et accélérer les produits qui responsabilisent les petites entreprises ».

En 2021, SumUp avait affirmé ses ambitions mondiales en rachetant la jeune pousse américaine Fivestars contre la somme de 317 millions de dollars. À cette époque, la firme revendiquait environ trois millions de clients en Europe, aux États-Unis et en Amérique Latine. Désormais, quatre millions de commerçants à travers le monde utiliseraient ses solutions dans trente-six pays différents. En 2024, la société aimerait dégager des bénéfices nets pour la première fois, et compte, entre autres, sur l’acquisition de nouvelles structures pour y parvenir.