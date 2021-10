L’un des concurrents principaux du suédois iZettle, acquis par PayPal en 2018, et de Jack Dorsey’s Square, souhaite pénétrer en profondeur le marché américain et affirmer ses ambitions mondiales. SumUp acquiert la start-up Fivestars pour la somme de 317 millions de dollars, après avoir racheté le français Tiller, ou encore la plateforme e-commerce Shoplo.

L’acquisition d’un acteur fintech américain en pleine croissance

Le fournisseur britannique de services de paiement SumUp, fondée en 2012, annonce l’arrivée de Fivestars, un de ses homologues américains. Cette start-up est spécialisée dans la mise en place de programmes de récompenses et de promotion pour les clients. Grâce à l’accord signé entre les deux parties, SumUp aura accès aux 12 000 clients de Fivestar et aux trois milliards de dollars de ventes par an qu’elle génère.

Initialement connue pour ses lecteurs de cartes de crédit, SumUp propose d’autres outils, comme la possibilité pour les commerçants de créer leurs propres boutiques en ligne. Andrew Helms, directeur général américain de SumUp a déclaré à CNBC que son entreprise « se concentre sur les plus petits commerçants avec lesquels elle excelle. ». Victor Ho, cofondateur et PDG de Fivestars explique qu’il a fondé sa start-up « pour donner aux petites entreprises la possibilité de prospérer dans l'économie numérique » et que « SumUp partage la même ambition ».

Avant d’être rachetée, Fivestars était à l’origine l’une des start-up de l’incubateur Y Combinator. Elle a été soutenue par plusieurs VC comme Salt Partners, Lightspeed, DCM Ventures, Menlo Ventures et HarbourVest Partners. En octobre 2020, la société était valorisée à 285 millions de dollars après qu’elle ait réussi à lever 52,5 millions de dollars.

Une volonté de s’implanter dans le marché américain

Dans un communiqué, Marc-Alexander Christ, cofondateur de SumUp s’est exprimé : « SumUp souhaite affirmer sa présence aux États-Unis pour qu’elle soit aussi forte qu’en Europe. En faisant l’acquisition de Fivestars, SumUp offrira aux commerçants américains une offre similaire à celle disponible sur les autres marchés. » Présente en Europe, aux États-Unis et en Amérique Latine, la firme compte plus de trois millions de clients et plus de 2 800 employés.

Plus tôt cette année, SumUp levait 750 millions d’euros pour accélérer sa croissance et son développement international. En plus de vouloir promouvoir ses produits hors de la sphère européenne, l'entreprise voulait acquérir de nouvelles start-up innovantes. Un premier pas a été réalisé avec le rachat de Fivestars. Cette dernière aidera SumUp grâce notamment à son expertise du marché américain et permettra d’élargir l’offre technologique du fournisseur britannique pour les petites entreprises.