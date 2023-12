Meta lance son propre générateur d’images en tant qu’application autonome. Baptisé Imagine, il est capable de créer un visuel à partir d’une simple requête en langage naturel.

Un filigrane intégré

L’outil a tout d’abord été dévoilé à l’événement Meta Connect au mois de septembre, aux côtés de nombreuses autres fonctionnalités alimentées à l’intelligence artificielle (IA) générative. S’il était jusqu’alors intégré au chatbot d’IA de la société, il bénéficie désormais de son propre site, uniquement disponible aux États-Unis pour le moment.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

« Cette expérience autonome destinée aux amateurs de création vous permet de créer des images grâce à la technologie d’Emu, notre modèle de base d’images. Bien que notre expérience de messagerie soit conçue pour des interactions plus ludiques, vous pouvez désormais créer des images gratuites sur le web également », précise Meta dans un billet de blog.

Similaire à Dall-E, Midjourney ou Stable Diffusion, Imagine a été entraîné sur plus d’1,1 milliard d’images postées sur les comptes publics d’Instagram. La société y a incorporé un système qui ajoute un filigrane visible dans le coin inférieur gauche de chacun des visuels générés. Un autre dispositif, invisible et « résistant aux manipulations d’images courantes telles que le recadrage, le changement de couleur, les captures d’écran et autres », est également en train d’être développé par l’entreprise.

Le générateur propose par ailleurs une fonctionnalité nommée Reimagine, qui permet aux utilisateurs d’éditer une image déjà existante, créée avec Meta AI lors de conversations avec leurs proches.

L’importance de l’IA augmente chez Meta

Il est intéressant de noter que pour accéder à Imagine, il faut détenir un compte Meta, pas uniquement une connexion Facebook ou Instagram. Cette fonction a été introduite plus tôt cette année afin que les détenteurs de casques VR puissent utiliser le Quest sans connexion Facebook. Indice d’un futur lien entre les deux formats ? Rien n’est sûr, mais Meta se servira probablement de l’IA générative pour rendre son métavers plus attractif.

La firme a annoncé d’autres nouveautés liées à la technologie. Ses agents conversationnels personnalisés sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs américains. Dans les stories Instagram, l’entreprise teste la possibilité de convertir une image en paysage en format portrait grâce à un outil appelé Expand.

Sur Facebook, l’IA générative va également faire son apparition dans les groupes et sur la marketplace. La firme teste par ailleurs des suggestions d’écriture générées par l’IA pour les publications dans le feed principal, ainsi que dans les réponses aux messages directs sur Instagram. Mark Zuckerberg tient sa promesse. Au début de l’année, il affirmait que l’intelligence artificielle serait intégrée à « tous les produits » du groupe.