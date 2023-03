David Holz, PDG de l’intelligence artificielle (IA) génératrice d’art Midjourney, a annoncé avoir mis fin aux essais gratuits de son service. La raison de cette décision n’est pas aussi évidente que l’on pourrait croire.

Midjourney fait partie des IA génératrices d’art les plus populaires. Récemment, sa version 5 a été déployée, permettant aux utilisateurs de créer des visuels incroyablement réalistes. Par exemple, des images de Donald Trump en train d’être interpellé, d’Emmanuel Macron dans une manifestation ou du pape arborant une doudoune ont fait le tour de la toile, bernant de nombreux utilisateurs.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ

Ce n’est pourtant pas pour cette raison que Midjourney a décidé de ne plus permettre les essais gratuits. Dans un e-mail partagé au média The Verge, David Holz a expliqué que ce choix résultait d’« un nombre massif de personnes créant des comptes jetables pour obtenir des images gratuites ». En d’autres termes, la demande a été trop forte, entraînant des « abus ».

« Nous pensons que le coupable est probablement une vidéo virale en Chine. Cela s'est produit en même temps qu'une pénurie temporaire de GPU. Les deux choses se sont conjuguées et ont entraîné une baisse du service pour les utilisateurs payants », a continué le PDG.

Initialement, beaucoup pensaient que le terme « abus » faisait référence aux nombreux visuels photoréalistes générés par Midjourney et publiés sur les réseaux sociaux. Néanmoins, la version 5, qui produit les visuels les plus plausibles, n’a jamais été accessible gratuitement.

Dans certains cas, la plateforme a tout de même pris des mesures pour empêcher la création de certains deepfakes. Elle tient à jour une liste de mots interdits « liés à des sujets dans différents pays, sur la base de plaintes d'utilisateurs de ces pays ». Cette liste a été agrandie au fur et à mesure que certaines images sont devenues virales.

The boys in Brooklyn could only hope for this level of drip pic.twitter.com/MiqkcLQ8Bd

— Nikita S (@singareddynm) March 25, 2023