C’était l’une des annonces fortes du premier événement développeur d’OpenAI, DevDay, début novembre : l’ouverture dans le mois d’une boutique de modèle de langages spécialisés, basés sur GPT. L’entreprise qui sort tout juste d’une grave crise interne a décidé de reporter.

OpenAI, organisation à but lucratif

« Nous prévoyons maintenant de lancer le GPT Store au début de l’année prochaine », révèle une note interne, consultée par Reuters et Axios, aux employés d’OpenAI. Il y est indiqué « Alors que nous avions prévu de le sortir ce mois-ci, quelques éléments inattendus nous ont occupés ! ».

Cette boutique, sur le modèle de l’App Store ou du Play Store, doit permettre de proposer des modèles de langages spécialisés dans une application spécifique comme le soutien scolaire ou le développement d’un site web. Les développeurs étant encouragés à proposer leurs propres GPT. Les modèles les plus populaires devraient bénéficier d’un partage des revenus de l’offre premium ChatGPT Plus.

Il n’est pas directement indiqué que le retard est lié à l’éviction puis au retour du PDG Sam Altman à la mi-novembre. Cela ne serait pas une surprise vu la situation et le ton du mémo.

L’empressement du patron pas encore trentenaire à sortir de nouveaux produits commerciaux a participé à son limogeage. Il envisagerait par exemple de concevoir un smartphone dopé à l’IA. Les annonces de la première Keynote, autour d’IA personnalisées et de la boutique vont dans le même sens.

Avec le succès foudroyant de ChatGPT, sorti il y a un an, Sam Altman a fait l’objet de critiques. Il lui a été reproché de s’éloigner de l’esprit initial d’OpenAI, une organisation à but non lucratif. Sur sa plateforme X, Elon Musk, l’un des cofondateurs, ne manque pas de le rappeler à la première occasion. La société ressemble de plus en plus à une entreprise classique de la Silicon Valley, ce qui ne manque pas de faire grincer des dents.

C’est le besoin d’importantes et coûteuses capacités de calcul, anticipé par Sam Altman en 2019, qui l’aurait poussé vers la recherche de revenus. La gouvernance de la start-up a été modifiée dans un format hybride, entre respects des idéaux de bases et structure plus classique.

Pour certains, le PDG va trop vite. La sortie de ChatGPT est parfois jugée précipitée, que le modèle n’a pas été assez testé, sécurisé. D’autant qu’il a ouvert la porte à la sortie en urgence de modèle par d’autres géants de la Tech. OpenAI a continué à aller rapidement de l’avant entraînant une révolution de palais qui a échoué. Depuis, Sam Altman a réussi à remettre la main sur la société, avec le soutien massif de haut cadre, de la plupart des employés et d’un nouveau conseil d’administration.